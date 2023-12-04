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ولي العهد يشيد بأداء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حمل مواقف الأردن للعالم

12/4/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، بأداء دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في حمل مواقف الدولة الأردنية إلى العالم، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية.

وأكد سموه، لدى زيارته مقر الوزارة واجتماعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الدبلوماسية الأردنية تقوم بدور فاعل ونشط في إبراز رسالة المملكة ومواقفها، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزاء القضايا العربية والإقليمية والعالمية.

وتناول الاجتماع جهود الدبلوماسية الأردنية بالتعامل مع الأوضاع في غزة، إذ جدد سمو ولي العهد التأكيد على مواقف الأردن بضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض التهجير بكل أشكاله، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ولفت سموه في الاجتماع، الذي تخلله اتصال مرئي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأردنية، إلى أن السفارات الأردنية بيت لكل أردني، مؤكدا أهمية دور البعثات على المستوى الاقتصادي، عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات الخارجية، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب في المنطقة.

واستمع سمو ولي العهد إلى شرح قدمه الوزير الصفدي حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ودور السفارات الأردنية في تعزيز علاقات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم المصلحة الوطنية، في العديد من المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الصفدي أن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تحظى باحترام دولي عالٍ، ومكانة مرموقة بُنيت على مدار المئة عام الماضية بجهود أردنية هاشمية مبنية على مواقف ثابتة تجاه مختلف القضايا، وعلى الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون الدولي الفعال الذي يلبي الطموحات الأردنية ويحقق المصالح الوطنية.

وقدم السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور إيجازا، عبر الاتصال المرئي، حول جاهزية المستشفيات الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية، في تقديم وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء.

وزار سموه مركز العمليات التابع لمديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة، إذ استمع من مديرها السفير الدكتور سفيان القضاة إلى إيجاز حول الواجبات والمهام المناطة بالمركز، المتمثلة في الاستجابة للظروف والأحداث في أي دولة في العالم من حروب وكوارث وأزمات.

وبين أن من مهام المركز متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج بالتنسيق مع السفارات الأردنية، في ظل الظروف الاستثنائية وتقديم المساعدة الممكنة لهم، بما يضمن أمنهم وسلامتهم.

وأشار القضاة إلى ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من عمليات إجلاء الأردنيين من غزة منذ اندلاع الحرب المستعرة على القطاع، ومتابعة أحوال المقيمين منهم هناك.

ووفق أرقام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فإن مجموع المواطنين الأردنيين في غزة المسجلين على قاعدة بيانات مركز العمليات 881 مواطنا، تم إجلاء 458 منهم.

يشار إلى أن لدى الأردن 59 بعثة دبلوماسية في العالم، وتمثيل غير مقيم في 87 دولة.

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