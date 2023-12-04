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التعليم النيابية تناقش التعديلات المقترحة على صندوق دعم الطالب

12/4/2023 11:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية التعديلات الأخيرة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، وفق رئيسها النائب د. بلال المومني في اجتماع للجنة أمس، عرض فيه لأبرز التعديلات المقترحة على النظام، كالنقاط الممنوحة للمستفيد في حال كان لديه أشقاء جامعيون.
من جهتهما، دعا النائبان توفيق المراعية ومحمد عكور، لزيادة أعداد المستفيدين من الصندوق في ظل الظروف الصعبة للمواطنين حاليا. الى ذلك، عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة النيابيتين، اجتماعا مشتركا، استمعتا خلاله لما يواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديات، وفق رئيس "الريادة النيابية" هيثم زيادين، الذي قال إن اللجنة معنية بتطوير وتحسين هذا القطاع، وتذليل ما يواجهه من تحديات.
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات للاستماع للمعنيين في القطاع، مؤكدا ضرورة توحيد المرجعيات والابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يسهم بتأخير معاملات أصحاب الريادة.
من جهته، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عمر النبر، إن الاجتماع جاء للوقوف على التحديات والمعيقات للقطاع، مشددا على تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار.
وأكد أهمية تذليل التحديات والمعيقات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، للوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجال.
من جهتهم، طالب نواب حضور، الحكومة بتحسين الممكنات التنظيمية لتتواءم مع الشركات الناشئة، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال، مؤكدين ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية، تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.
بدورهم، عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، والمعنيين في القطاع ومالكي لشركات تكنولوجيا، لما يواجههم من تحديات، كتعديل التشريعات والقوانين المعنية به.-(بترا)

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