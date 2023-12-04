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مقترحات لتطوير إستراتيجية السياحة الأردنية

12/4/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




منذ بدء الأحداث في غزة، وما أنتجته من تداعيات سياسية واقتصادية، فإن الأردن يتأثر دائما وتنعكس تلك التداعيات على مجمل القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع السياحي، فالمطلع على الوضع السياحي في الأردن يمكنه ملاحظة تراجع السياحة بشكل كبير متأثرة بالأوضاع في غزة بخلاف العديد من الدول المحيطة.
إن الموسم السياحي في المملكة وعلى مر السنوات يبدأ في شهر مارس وينتهي في شهر مايو، ثم يبدأ مجددا في وسط سبتمبر وينتهي في ديسمبر من نفس العام، وهكذا دواليك، رغم وجود طفرات في بعض السنوات كما حصل في عامي 2019 و2023، وهذه الظاهرة معروفة لدى العاملين في القطاع السياحي.
وفي جميع الأزمات التي مرت في العالم، يمكننا أن نلحظ تأثر الأردن بتلك الأزمات بشكل مباشر وقوي، نذكر على سبيل المثال حرب الخليج، وأحداث 11 سبتمبر، والانتفاضة والثورات التي قامت في بعض دول الجوار وأحداث الربيع العربي، والحرب على سورية وغيرها، ولعل آخرها ما يحدث على الساحة الفلسطينية حاليا، فإننا نجد بأن كل هذه الأزمات قد أوقفت بشكل شبه كامل عجلة السياحة وأصابتها بالشلل.
ولدى إمعان النظر ببعض دول الجوار ومنها مصر الشقيقة مثلا ودبي وتركيا وغيرها، فإننا نجد بأن العجلة السياحية لم تتوقف بتاتا كما يحدث في الأردن، ولقد كنت في زيارة مؤخرا وأثناء الأحداث الحالية في إحدى الدول المجاورة لحدود فلسطين، ووجدت أن حجم إلغاء الحجوزات لا يذكر مقارنة مع حجم الإلغاءات في الأردن.
نحن نعي أن قرب الحدود وطولها وتاريخ الأردن الجغرافي والسياسي والاجتماعي مع فلسطين يختلف عن باقي دول العالم، وبحكم أن الأردن بقيادته الحكيمة يعتبر كل هذا من ضمن مسؤولياته الأولى تماما كما هي الأردن، وكما نعي بأن الأخبار المغلوطة من بعض وسائل الإعلام العالمية المتداولة عن الأردن؛ تؤثر بشكل كبير على الواقع السياحي وتزيد من حجم الإلغاءات.
ومع ذلك وفي كل مرة يتكرر المشهد السياحي منذ عقود ودون تغيير، وتعود الدائرة نفسها وذات المبررات نسمعها مرارا، من أن موسمية السياحة سيدة الموقف، وأنه وفي كل مرة تشتد فيها الأزمات لا نجد الحلول، أي حلول، أو خططا بديلة، ففي الأشهر الستة المعتاد عليها؛ نعاني عادة من رفع الأسعار بشكل عام، ونفتقد للبنية التحتية من أماكن الإيواء، ونقص في وسائل النقل والإرشاد السياحي وغيرها من التحديات، ومن ثم نعود في الأشهر الأخرى لنواجه حالة نقيضة إذ يبدأ مقدمو الخدمات السياحية بالشكوى من انحسار سوق العمل، وتنخفض الأسعار إلى النصف، ويمكن أن نعزو ذلك إلى موضوع العرض والطلب، وتبقى المشكلة قائمة؛ ألا وهي موسمية السياحة، والتي يمكن اعتبارها ظاهرة من صنع بعض الظروف وليست حتمية.
كانت هنالك جهود لا يمكن نكرانها لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في مختلف مجالات التسويق وتوقيع الاتفاقيات مع الطيران العارض والملكية الأردنية وغيرها، ولكن باعتقادي أن هذا لا يكفي لحل مشكلة الموسمية، بل يجب التركيز على السياحة المستدامة، وبناء اشتراطاتها من جديد، فنحن بحاجة لخطط بديلة وجادة في إيجاد الحلول، وتطوير إستراتيجية تحل هذه العوائق التي بإمكاننا ومقدورنا تجاوزها بالعمل الجاد.
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سيد البلاد ركز على صناعة السياحة وتشجيع الاستثمار في أكثر من مرة، وهناك الكثير من الجمعيات واللجان المعنية بتطوير السياحة، ومنها لجنة السياحة في مجلس الأعيان ولجنة السياحة في مجلس النواب، وجمعية مكاتب السياحة والسفر والنقل والأدلاء والتحف والمطاعم وغيرها، ولكن هنالك تشتت لهذه الجهود التي يقوم بها الجميع، ولهذا فإنني أقترح لتشكيل مجلس أعلى للسياحة يضم في جنباته كافة هذه الأطياف لدراسة كافة الجوانب والخروج بحلول ومقترحات من شأنها النهوض بالقطاع، وعلى أن يكون هنالك دور فاعل لشركات السياحة والأدلاء السياحيين خاصة بوضع هذه الإستراتيجية، كونهم الأقرب إلى أرض الواقع والتعامل المباشر مع السواح.
ومن هنا يمكن البدء بالعمل على السياحة المستدامة وتذليل العقبات من خلال الجهات الرسمية التي تواجه الاستثمار في كافة مناطق المملكة، والعمل على إحياء المناطق التي تفتقر إلى السياحة في مختلف المحافظات، ووضعها على الخريطة السياحية والتركيز عليها، وعلى دعم المجتمعات المحلية، وتمكين المرأة من القيام بدورها في هذا القطاع ودعمها، ودعم منتجها حتى نتكمن من الاستفادة من قدرات المرأة في هذا المجال، ودعمها للانخراط بسوق العمل السياحي ليكون لها دور أكبر في المستقبل.
آن الأوان لتغيير الخطط والمناهج المعتادة وتكثيف الجهود لإيجاد البدائل والعمل الجاد من أجل إنقاذ هذه الصناعة التي تدر على بلدنا الحبيب ما لا يقل عن 16 % من الناتج المحلي.
سائلين المولى أن يفك الغمّة عن أهلنا وأن يحفظ الأردن وأهله في ظل صاحب الجلالة، وولي عهده دائما بخير.

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