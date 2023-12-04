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هل تخلى الاحتلال عن أسراه لدى المقاومة؟

12/4/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






مع دخول الحرب الوحشية على قطاع غزة أمس يومها الـ59، يستأنف جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الغاشم على مناطق متفرقة من غزة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى السؤال الأبرز: هل تخلى الكيان عن الإفراج عن بقية المحتجزين في القطاع وعددهم 137 من أجل هوسه وتعطشه في مواصلة عدوانه على القطاع، وارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء، بغية القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وعبر الهدن المؤقتة التي جاءت بوساطة قطرية مصرية أميركية، أفرجت فصائل المقاومة، وفي مقدمتها حماس، عن نحو 113 أسيرا صهيونيا، مقابل إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، منهم 71 أسيرة و169 طفلا.
الى ذلك، رأى خبراء سياسيون، أن الكيان، يعطي أولوية قصوى للقضاء على "حماس" وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية الاخرى في غزة، باعتباره الهدف الرئيس الإستراتيجي له.
وبينوا في أحاديثهم لــ"الغد"، أن الكيان لم يتخل عن أسراه نهائيا، ولكن هناك تحولا في العقيدة الصهيونية، إذ يبقي أهدافا يتطلع لتحقيقها بهدف تحريرهم تحت النار.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الكيان يعطي الأولوية القصوى للقضاء على حماس وفصائل المقاومة في غزة، باعتباره هدفه الرئيس والإستراتيجي.
وبين شنيكات، أن الهدف التالي له، الإفراج عن بقية الأسرى الصهاينة، عبر معادلة طفل من الاحتلال يقابله 3 اطفال فلسطينيين، وامرأة صهيوينة يقابلها 3 نساء فلسطينيات، وهكذا.
واشار الى انه بعد انتهاء الإفراج عن الاطفال والنساء من سجون الاحتلال، قررت حماس وفصائل المقاومة، تغيير معادلة المقايضة بالنسبة للعسكريين والرجال الذين يخدمون في الجيش الصهيوني، لكن الكيان رفض ذلك، وشن حربه، بعدما أعاد تجهيز جيشه وتكتيكاته، كما حصل على أسلحة جديدة تخترق التحصينات وغيرها من أميركا والغرب، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبين شنيكات، أن الكيان قد يخسر أسراه خلال قصفه المكثف للقطاع، موضحا بأن هناك ضغطا داخليا على حكومة الكيان، بخاصة من ذوي الاسرى الذين يدعون لاستئناف المفاوضات، والحصول على صفقة تبادل، تتوافق مع شروط حماس، بخاصة وان حماس تطرح تبييض سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن أسراه عندها.
وأكد أن هذه المعادلة لها من يؤيدها عند الاحتلال، وهناك من يرفضها كوزير الدفاع واعضاء من "الكابينت" الصهيوني، فهم يعطون الاولوية للحرب للقضاء على المقاومة، لخلق حالة ردع كما يزعمون، وإعادة ترتيب أمور القطاع، بما يتوافق ومصلحتهم. كذلك فإنهم يرون بأنهم قد يخسرون ويضطرون لتقبل صفقات تفرضها حماس، ولكن حتى اللحظة، يميل تأييد الرأي العام لصالح الحرب لا للأسرى.
بدوره، قال النائب السابق د.هايل ودعان الدعجة، إن ملف الأسرى عند صانع القرار الصهيوني، وبالذات رئيس حكومة العدو المتطرف بنيامين نتنياهو، لا يحظى بالاولوية والاهتمام، واذا ما كانت له من أمنية، فهي قتلهم جميعا، تماهيا مع العقيدة العسكرية لهذا الكيان الغاصب، الذي يجيز قتل اي عسكري في الميدان، اذا ما شعر بأنه سيقع أسيرا.
وأضاف، ان هذا الامر يعيدنا للأخبار التي تحدثت عن قتل الكيان مدنيين وعسكريين في غلاف غزة، عند اجتياح المقاومة الفلسطينية له في 7 اكتوبر الماضي، تماشيا مع ما يسمى ببروتوكول هانيبال الذي يجيز للجيش قتل أسراه، حتى لا يشكل ملف الاسرى ضغطا يدفعه لايقاف القتال والدخول في تفاوض عليهم، كما حدث في الهدن المؤقتة التي جرت قبل ايام بضغط أميركي وغربي، ما اضطره لكسره واختراقه تعطشا لارتكاب المجازر و جرائم الحرب ضد الغزيين، والمرافق المدنية، وغيرها، انسجاما مع عقلية القلعة التي تسيطر على ذهنيته المتطرفة.
وبين الدعجة، أن معركة غزة هي معركة نتنياهو الخاصة التي يحاول إطالتها قدر المستطاع، بعد انتهاء مستقبله السياسي، ومعركة التيار الديني المتطرف ايضا، الذي بات هو الآخر خارج حسابات الناخب الصهيوني، ومن الطبيعي الا يسمحان لملف الأسرى، بإعاقة نهجهما بالاستمرار في الحرب الوحشية.
وقال إن الضغط الداخلي لعائلات الاسرى ضد حكومة نتنياهو، ودعوات وقف اطلاق النار وتحرير أبنائهم، والتداعيات الداخلية السلبية التي تحدثها تصريحات المفرج عنهم من المقاومة المشيدة بالمعاملة الإنسانية والاخلاقية للمقاومة، غيرت من الانطباع السلبي الذي تحاول ماكنة الغعلام الصهيونية تسويقه ضدها، وكشف زيفها على وقع المشاهد واللقطات الانسانية التي سطرتها المقاومة، امام العالم اثناء تسليمها لأسرى صهيانة للصليب الاحمر، ما يؤكد أن ملف الأسرى يشكل أداة ضغط على صانع القرار الصهيوني ويربك حساباته وأجنداته الإجرامية.
وشاركهم الرأي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، الذي اعتبر أن هذه الحرب كشفت عن تحول جديد في الإستراتيجية والذهنية العسكرية الصهيونية، والتي تتمحور حول ان الكيان يجري تحولا كبيرا بشأن أسراه لدى حماس.
وقال الماضي، إن الكيان يبدو أنه وصل لمرحلة لا يريد فيها الخضوع للمقاومة، كما كان في السابق، وهو امام سيناريوهين: الاول، قيامه بنفسه بتحرير أسراه، دون دفع أثمان سياسية وعسكرية، اما الثاني، فيتمثل بعدم تحريرهم، والتضحية بهم من أجل الكيان.
وأكد ماضي، أن هذا التحول لا يعني بأن هناك تخليا كاملا عن أسراه، فهناك محاولات لدى جيشه وقيادته تتعلق بتدمير غزة، بخاصة المنطقة الشمالية منها، قد تؤدي للوصول لبعضهم، لكن كل ذلك فشل، ما ولد نوعا من الحقد لدى قياداته المتطرفة على حماس.
وبين ماضي أن من القضايا المهمة التي تبرز ولم يساعد الكيان على العمل بكثافة للوصول لأسراه، هي أن معلوماته الاستخباراتية لم تعد كما كانت سابقا، وهذا مرده لبراعة المقاومة في تعاملها مع العملاء، والتربية الوطنية الدينية التي نشرتها حماس في صفوف الفلسطينيين، بحيث قلصت أعدادهم المتعاونين مع العدو بشكل كبير جدا.

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