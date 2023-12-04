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الزعبي: بانتظار رد على طلب إرسال أطباء إلى غزة

12/4/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن نقابة الأطباء لم تتمكّن لغاية الآن من تلقي أي ردّ بعد مخاطبات أرسلتها سابقا حول إمكانية إرسال عدد من منتسبيها إلى غزة من أجل علاج المصابين جرّاء الحرب الصهيونية المستمرة على القطاع منذ نحو شهرين.
وأضاف الزعبي في تصريح لـ"لغد" إن النقابة تعي المصاعب التي تكمن جرّاء منح الموافقات لدخول الأطباء، إلا أنها تبدي استعدادا كبيرا في المشاركة في إغاثة الأشقاء في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرّض سكانه لتهجير قسري وإبادة جماعية.
وأشار إلى أن النقابة أبدت استعدادا لتكون مساهما في التخفيف عن الغزيين والمساهمة في علاجهم في المستشفيات الأردنية، لافتا إلى أن 10 مستشفيات خاصة أبدت استعدادها علاج مصابي غزة.
وقال الزعبي إن هنالك اتفاقية جرى توقيعها مع هيئة الإغاثة العربية في هذا الصدد.
وتنتظر النقابة منذ أسابيع عدة، السماح لها بتنفيذ المستشفى الميداني الخاص بالنقابات المهنية الصحية في قطاع غزة، إلا أن استمرار الحرب المستعرة هناك يحول دون ذلك.
وأوضح أن جميع المرضى الغزيين الموجودين في المملكة لتلقي العلاج، وصلوا بالتنسيق مع القوات المسلحة ومستشفى الخدمات الطبية ولا علاقة للنقابة بوصولهم إلى الأردن.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية، أنها تمكّنت من حصر 850 طبيبا أردنيا بينهم 250 مختصا في الجراحة كمتطوعين للذهاب إلى قطاع غزة بعد أن فتحت النقابة باب التطوع أمام منتسبيها من أعضاء الهيئة العامة.
وقال إن 250 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات الجراحية، أبدوا رغبة في السفر للقطاع الذي بات ما تبقى من مستشفياته بأمسّ الحاجة لتخصصاتهم، نظرا لما يرد تلك المستشفيات من حالات معظمها إصابات شديدة وكسور.
وأكد الزعبي أن الأطباء المتطوّعين تعهدوا بأن يقوموا بواجبهم الإنساني حتى لو كان ذلك تحت قصف الاحتلال، معتبرا أن إغاثة الغزيين، واجب على الجميع القيام به،
موضحا أن مجلس النقباء قرر منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة فتح باب التطوع للأطباء والذي ما زال مفتوحا.
كما قرر المجلس إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتعاون مع النقابات الصحية الأخرى وبدعم مالي كامل من المجلس.
وأشار الزعبي إلى اتصالات أجراها مع الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء المصريين ومنظمة أطباء بلا حدود وهيئات صحّية أخرى من أجل الوصول إلى أي سبيل لإنشاء مستشفى النقابات المهنية الميداني في رفح، إلا أن اشتداد الحرب حال دون تنفيذ ذلك لغاية الآن.
وشدد على أن النقابة مستعدة لإرسال مختلف الأدوات الجراحية والطبية التي يحتاجها الأطباء في مهمتهم التطوعية في القطاع، من بينها أجهزة تستخدم بعلاج الكسور وفي أنواع مختلفة من الجراحات.

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