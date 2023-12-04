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الخصاونة: تأثيرات مناخية متطرفة في الأردن منها ارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار

12/4/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أن "العالم يمر بلحظة حرجة في الاستجابة للمناخ لكن الفرصة ما تزال مواتية للتصدي للتحديات المُناخية التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتأثيراتها والمستضيفة للاجئين وعبر العمل بصورة جماعية".
وشدد، خلال جلسة حوارية حول مبادرة المُناخ واللاجئين أمس، عقدت على هامش قمة المناخ "كوب 28"، أن "الأردن يشهد تأثيرات مُناخية متطرفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطل الأمطار، وزيادة عدد السكان بسبب تدفق اللاجئين نتيجة الصراع الإقليمي على مدى عقود متتالية، والذين باتوا يشكلون ثلث سكان المملكة".
وأشار في الجلسة التي حضرتها "الغد"، إلى أن "الضغوط تلك مجتمعة زادت من معاناة الأردن الذي يعاني من شح في مصادر المياه، والتي تطال تأثيراتها النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يتطلب حلولاً علاجية شاملة".
ولفت الى "مبادرة المناخ واللاجئين التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة المُناخ الماضية، والتي أكد في حينها أن الدول والأردن تتحمل ضغوطاً مضاعفة ناجمة عن تغير المُناخ وآثاره، وعن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين."
وبين أن "جلالته دعا الدول للانضمام لهذه المبادرة التي تهدف لـتحديد الأولويات في دعم البلدان المستضيفة التي تتحمل وطأة تغير المناخ، والتي انضم إليها ما يقرب من 60 دولة لغاية الآن".
ودعا الخصاونة مجدداً الدول إلى الانضمام لهذه المبادرة، والتي تتوافق مع أجندة عمل مؤتمر كوب 28، اذ تهدف إلى حماية وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفاً من خلال الاستثمار العملي، وإيجاد حلول لتحسين الحياة وسبل العيش.
وشدد على أن "هناك توافقا بين هذه المبادرة وإعلان المناخ والإغاثة والانتعاش والسلام؛ باعتبار أنهما يسلطان الضوء على الدول الأكثر ضعفا والمستضيفة للاجئين، والتي لا بد أن تحصل على أكبر قدر من التمويل للمناخ".
وبين أن "المبادرة والإعلان أكدا أن أدوات تمويل المُناخ الحالية بحاجة إلى أن تكون مصممة بشكل أفضل لضمان سهولة ضخ التمويلات المُناخية، وزيادة قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الصمود".
ولذلك، وفق قوله، فإن "مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ يمكن أن تكون بمثابة واحدة من الحلول العالمية التي من شأنها أن تدعم تحقيق الالتزامات الواردة في الإعلان".
ونوه في حديثه إلى "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن، وبرنامجها التنفيذي لعام 2022، والتي ضمت محاورها ومحرِّكات نموِّها المتعدِّدة كاستجابة لهذه التحديات تحقيق النموّ الأخضر، والإدارة المستدامة للموارد باعتبارهما محورين من محركات النمو الاقتصادي الثمانية".
وتهدف المحركات إلى "جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص عمل خضراء، وتعزيز أمن الموارد في المستقبل للسنوات العشر المقبلة."
وفي تفاصيل المبادرة وهيكل عملها، التي تنشر تفاصيلها "الغد"، "تؤدي الانبعاثات الإضافية من غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية للاجئين إلى زيادة البصمة الكربونية الإجمالية للبلدان المضيفة، وبالتالي تحدي قدراتها على الوفاء بالالتزامات الدولية".
و"سيؤدي التأخير في تعبئة الدعم المالي والفني للتكيف للبلدان المضيفة من تفاقم ضغوط المناخ، إلى جانب الصراعات والنزوح القسري".
وتسلط مبادرة مترابطة المُناخ واللاجئين الضوء على البلدان المضيفة للاجئين، والتي تعاني بشكل غير متناسب من آثار التغييرات المُناخية، إذ يؤدي هذا التأثير المركب إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة والبنية التحتية، ويؤثر سلبا على مرونة هذه البلدان وقدراتها على التكيف مع أزمة المُناخ.
ويُشجع الأردن "البلدان التي لديها نسبة عالية نسبياً من اللاجئين رغم التأثيرات السلبية لتغير المناخ، على الانضمام إلى المبادرة، بالإضافة إلى الدول الداعمة الأخرى والمنظمات الدولية".
وتهدف المبادرة الى "لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تأثيرات تغير المُناخ، إذ تدعو المنظمات الدولية وصناديق المناخ إلى إعطاء الأولوية للبلدان المضيفة للاجئين في المناطق الساخنة مُناخياً من حيث إنشاء، أو زيادة الدعم المالي والتقني المقدم لها، وبناء قدراتها".
وأكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، على هامش فعالية الجلسة الحوارية، أن "هذه المبادرة لم تذكر الأردن وحده فقط لأنها مبادرة عالمية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه الدول المستضيفة للاجئين، وبالذات المتواجدة ضمن المناطق الساخنة بيئياً أو مُناخياً من بينها المنطقة العربية".
ولفت الى أن "تبعات تغير المُناخ والزيادة غير الطبيعية لعدد السكان التي تواجه هذه الدول ومنها الأردن ستزيد من نسب البصمة الكربونية لكل دولة نتيجة تنقل اللاجئين من مكان لآخر، ما يخلق تحدياً في الوصول لأهداف العمل المُناخي لها".
ولذلك فإن "المبادرة أكدت أهمية إعطاء الأولوية للدول التي تعاني من تبعات المُناخ، وزيادة أعداد اللاجئين بالدعم الفني والمالي وخاصة من الجهات المانحة"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "توفير آليات التمويل يعد من الأمور المهمة والضرورية للدول المضيفة للاجئين والتي تعاني من أزمة المُناخ، إذ لا بد أن تضع صناديق التمويلات المُناخية العالمية شروطاً إضافية في تقديم المنح من بينها أعداد اللاجئين".
وأضاف أن "المترابطة ستطرح كأحد الحلول للتعافي والإغاثة والسلام، وفقاً لمباحثات جرت أمس على هامش القمة".
كما تسعى المبادرة، بحسب تفاصيلها إلى "زيادة الفرص المتاحة للبلدان المضيفة للاجئين للحصول على تمويل المناخ، وهذا من شأنه أن يمكنهم من لعب دور أكثر نشاطا في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغييرات المُناخية".
و"سيحقق الدعم المقدم للبلدان المضيفة، والأكثر تضررا فوائد كبيرة من رفع قدرة المجتمعات على التكيف وزيادة مرونتها في مواجهة تغير المناخ، بمن في ذلك اللاجئون والمجتمعات المضيفة، لا سيما في مجالات أمن موارد المياه والطاقة والغذاء، والذي سيؤدي إلى تحسين الأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم"، بحسب تفاصيل المبادرة.
وأشارت نصوص المبادرة إلى أن "مظاهر تغير المناخ تتجلى في جميع أنحاء العالم مثل الظواهر الجوية المتطرفة، والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، والجفاف، والحرائق، وتزايد الضغط على النظم البيئية البرية والبحرية".
وحذرت المبادرة من أن "العديد من هذه التغييرات ستستمر في خلق صعوبات للبشر والمدن، والأنظمة الطبيعية في كل مكان".
من ناحية أخرى، ووفق ما أوردته المبادرة "وصل عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار بسبب الاضطهاد والصراع، والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، والأحداث التي تخل بشكل خطير بالنظام العام إلى أكثر من 100 مليون نسمة لأول مرة على الإطلاق في عام 2022".
ونتيجة ذلك "أصبحت الموارد الطبيعية محدودة، مثل مياه الشرب، بل وأدت لتدهور النظم البيئية المتأثرة بتغير المناخ، وزيادة أعداد اللاجئين بشكل جماعي، ما يشكل ضغوطاً إضافية على الأمن الغذائي، والموارد في أي بلد".
وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن "يكون تغير المناخ بمثابة عامل مضاعف للتهديدات، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة وزيادة احتمالات نشوب الصراعات".
وجاء في المبادرة أن "هناك بلدانا لديها نسب عالية من اللاجئين، ومع ذلك تواصل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، على الرغم من البنية التحتية المحدودة للموارد وضمن السياقات الاقتصادية الصعبة".
وحول آلية عمل المبادرة فإن "الأردن يستضيف، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنفيذ المبادرة وتنسيق العمل عبر مسارات العمل المختلفة".
ومن المتوقع أن "تعمل بعض المنظمات الدولية بمثابة أمانة فنية لجوانب المبادرة، على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة الدولي للحد من الكوارث، والصندوق العالمي للحد من الكوارث، والمنتدى الاقتصادي العالمي".
ووفق تفاصيل هيكل العمل "سيتم إنشاء فريق استشاري يتكون من 10 إلى 12 شريكًا من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتوفير التوجيه الإستراتيجي للأمانة وجهة الاتصال والأعضاء، وستجتمع المجموعة على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي".

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