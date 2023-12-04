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القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية

12/4/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.

وبيّن أنّه وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية مساء اليوم، بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.

وأضاف أن السائق ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين بالدورية باللحاق به، إلا أن السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان مما عرّض الوكيل الى للدهس ، وأُسعف على إثرها للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة (عليه رحمة الله) فيما لاذ سائق المركبة بالفرار من المكان .

وأكّد الناطق الإعلامي انه بمتابعة التحقيق والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في احدى مناطق البادية الشمالية إذ جرى التحرك للمكان والقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره وستتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات.

وأضاف أن مديرية الأمن العام إذ تنعى الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت لتدعو الله -عز وجلّ- ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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