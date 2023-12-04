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خرج بأعجوبة.. إنقاذ مسن فلسطيني من تحت الأنقاض بغزة

12/4/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمكن رجال الدفاع المدني الفلسطيني بأعجوبة، من انتشال مسن من تحت الركام، عقب قصف عنيف للاحتلال استهدف منازلا بقطاع غزة.
ووفق مقطع فيديو، تمكنت الطواقم من إخراج المسن، من تحت ركام أحد المباني المستهدفة في قصف بغزة.
ودفن المسن تحت الركام بشكل كامل، وحال ملاحظة طواقم الدفاع المدني أجزاء من جسده، سارعت في إخراجه رويدا رويدا، حفاظا على سلامته.
وكان المسن في حالة سيئة، وآثار الدم عليه، ليتم نقله مباشرة لتلقي العلاج.
ويظهر في مقطع الفيديو، عدد من الأشخاص يتجمهرون حول المكان، ليصرخ أحدهم "في واحد عايش، في واحد عايش"، ليهرع رجال الدفاع المدني لإنقاذ المسن.
كما تظهر آثار الدمار الكبير الذي تسببت به غارات الإحتلال، وحالة الهلع في صفوف المدنيين المتواجدين في المكان المستهدف.
والأحد، أعلن الدفاع المدني في غزة، وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض، وعدم تمكن طواقمه من انتشالهم، جراء القصف المتواصل، و"العجز الكبير جدا" في الإمكانات والآليات.
وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الرائد محمود بصل، في بيان نشرته وزارة الداخلية في غزة: "طواقمنا لم تسلم من القصف الصهيوني".
وأضاف: "هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا، ولا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع".
وكان عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، قال امس إن إسرائيل "تنتقم من المقاومة باستهداف حاضنتها الشعبية بقطاع غزة"، مبينا أنه "منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، لم يترك الاحتلال مربعا سكنيا في قطاع غزة إلا واستهدفته طائراته وزوارقه ودباباته بآلاف القذائف".
ويصعد الاحتلال من غاراتها على كافة مناطق القطاع، تزامنا مع اشتباكات ضارية يخوضها جيش الإحتلال مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية، في عدة محاور داخل قطاع غزة.
وفي 1 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أميركية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية. -(وكالات)

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