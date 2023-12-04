انقطاع الاتصالات عن كامل غزة
التاريخ
12/4/2023 11:23:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، جوال، مساء الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصالات عن عموم قطاع غزة إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية التي جرى إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".
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