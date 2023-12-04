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انقطاع الاتصالات عن كامل غزة

12/4/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، جوال، مساء الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصالات عن عموم قطاع غزة إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.


وذكرت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية التي جرى إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".

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