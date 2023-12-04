انقطاع الاتصالات عن كامل غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، جوال، مساء الاثنين، عن انقطاع خدمات الاتصالات عن عموم قطاع غزة إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.



وذكرت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت كافة مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية التي جرى إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".