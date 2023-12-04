قوات الاحتلال تقتحم جنين

أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام عدد من الاحياء في مدينة جنين ومخيمها حيث اقتحمت قرابة 50 ألية عسكرية تابعة للاحتلال المدينة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن التيار الكهربائي قد قطع عن عدد من الاحياء لحظة الاقتحام وان الآليات العسكرية الاسرائيلية دخلت حرم مستشفى جنين الحكومي .