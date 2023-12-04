قوات الاحتلال تقتحم جنين
التاريخ
12/4/2023 11:23:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام عدد من الاحياء في مدينة جنين ومخيمها حيث اقتحمت قرابة 50 ألية عسكرية تابعة للاحتلال المدينة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن التيار الكهربائي قد قطع عن عدد من الاحياء لحظة الاقتحام وان الآليات العسكرية الاسرائيلية دخلت حرم مستشفى جنين الحكومي .
MENAFN04122023000072011014ID1107535752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.