الصحة العالمية: إسرائيل طلبت منا إفراغ مستودعين طبيين جنوب غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة، أمس الاثنين، بضرورة نقل إمداداتها وافراغ مستودعين طبيين تابعين لها في جنوب غزة خلال 24 ساعة، لأن العمليات العسكرية ستحول دون القدرة على استخدامهما.
وناشد غيبريسوس إسرائيل سحب الأمر واتخاذ ((كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية)). وكالات
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