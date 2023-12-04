الصحة العالمية: إسرائيل طلبت منا إفراغ مستودعين طبيين جنوب غزة خلال 24 ساعة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة، أمس الاثنين، بضرورة نقل إمداداتها وافراغ مستودعين طبيين تابعين لها في جنوب غزة خلال 24 ساعة، لأن العمليات العسكرية ستحول دون القدرة على استخدامهما.



وناشد غيبريسوس إسرائيل سحب الأمر واتخاذ ((كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية)). وكالات