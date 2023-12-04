الصليب الأحمر: المعاناة في غزة لا تطاق

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، الاثنين، إن المعاناة في قطاع غزة "لا تطاق"، وجددت نداءها العاجل بحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات دون عراقيل.



وحول زيارتها إلى غزة، قالت إيغر في تدوينة نشرتها المنظمة على منصة إكس:"وصلت إلى غزة حيث معاناة الناس لا تطاق، وأجدد نداءنا العاجل بحماية المدنيين التزاما بالقانون الدولي الإنساني".



وشددت على "ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل".



واختتمت إيغر حديثها بالقول: "يجب إطلاق سراح المحتجزين، والسماح لفرقنا بزيارتهم بأمان". وكالات