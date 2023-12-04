الصليب الأحمر: المعاناة في غزة لا تطاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، الاثنين، إن المعاناة في قطاع غزة "لا تطاق"، وجددت نداءها العاجل بحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات دون عراقيل.
وحول زيارتها إلى غزة، قالت إيغر في تدوينة نشرتها المنظمة على منصة إكس:"وصلت إلى غزة حيث معاناة الناس لا تطاق، وأجدد نداءنا العاجل بحماية المدنيين التزاما بالقانون الدولي الإنساني".
وشددت على "ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل".
واختتمت إيغر حديثها بالقول: "يجب إطلاق سراح المحتجزين، والسماح لفرقنا بزيارتهم بأمان". وكالات
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