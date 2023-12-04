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خلاف بين أميركا وإسرائيل حول إدارة حرب غزة

12/4/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف ضابط سابق في وكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.إيه) أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الحرب في غزة يدور حول طريقة إدارتها وليس استمراريتها.

وأشار الكولونيل ديفيد دي روش، وهو الآن محاضر في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن إلى ما وصفه بأنه "قلق" أميركي من العدد الكبير للضحايا في حرب إسرائيل على قطاع غزة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "ملتزمة بأمن إسرائيل".

وأضاف دي روش أن التقارير تفيد بأن وزير الخارجية الأميركي أبلغ مسؤولين إسرائيليين هذا الأسبوع بأنه "ليس من المحبذ مواصلة هذه الحرب"، معتبرا أن ذلك يعني ضرورة أن تتحمل إسرائيل بنفسها تكاليف الحرب، بحسب وكالة أنباء العالم العربي. وكالات

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