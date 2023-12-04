خلاف بين أميركا وإسرائيل حول إدارة حرب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف ضابط سابق في وكالة المخابرات الأميركية (سي.آي.إيه) أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الحرب في غزة يدور حول طريقة إدارتها وليس استمراريتها.
وأشار الكولونيل ديفيد دي روش، وهو الآن محاضر في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن إلى ما وصفه بأنه "قلق" أميركي من العدد الكبير للضحايا في حرب إسرائيل على قطاع غزة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "ملتزمة بأمن إسرائيل".
وأضاف دي روش أن التقارير تفيد بأن وزير الخارجية الأميركي أبلغ مسؤولين إسرائيليين هذا الأسبوع بأنه "ليس من المحبذ مواصلة هذه الحرب"، معتبرا أن ذلك يعني ضرورة أن تتحمل إسرائيل بنفسها تكاليف الحرب، بحسب وكالة أنباء العالم العربي. وكالات
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