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حرب صامتة على الضفة الغربية

12/4/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






بينما تقوم إسرائيل بعملية تدمير ممنهج لقطاع غزة تحت ذريعة إطلاق سراح الرهائن وكذلك القضاء على حماس وتفكيكها إنتقاماً وثأراً لملحمة السابع من أكتوبر، التي أوقعت بها جرحاً غائراً يصعب ترميم نتائجه وتداعياته بسهولة لذلك هي تمارس كل هذا الفائض من الحقد والرغبة الدفينة في تدمير الحَجر وقتل البشر بطريقة بربرية تشهد بكل وضوح على ما يضمره هذا الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وتحمل في طياتها إحساساً عميقاً مصرحاً به ومكبوتا بحجم التعالي والغطرسة التي تحملها هذه الدولة لهذا الشعب للدرجة التي يرفض عقلها الباطن والظاهر فكرة أن يقاوم الاحتلال، وهي تريد أن تسلبه هذا الحق الذي أقرته كل قوانين الدنيا، ومع كل ذلك يختفي وراء المشهد الصاخب في غزة مشهد آخر تحدث فصوله القاسية دون أن تثير حقها من الانتباه أو المتابعة وحتى لو حصلت لا تثير ذلك القدر من التفاعل، إنه مشهد الضفة الغربية والتي على ما يبدو أن دولة الاحتلال تهندس فصوله بهدوء شديد وروية بدون أي اعتراضات سوى بعض الاحتجاجات الخجولة هنا أو هناك.
لقد اعتادت دولة الاحتلال استثمار الأحداث الكبرى لتحقيق أجندات معدة مسبقا تنتظر اللحظات المناسبة لتنفيذها، فهي استثمرت حرب العام 1948 لتنفيذ عملية ترانسفير هائلة بحق فلسطيني 1948، وكذلك فعلت في العام 1967م وهي لم تدخر جهداً لاستثمار أي حدث كبير لتحقق غايتها الكبرى بجعل المسافة بين البحر والنهر خالية من الفلسطينيين، والدلائل تشير إلى أنها تُعد العدة لشيء مماثل في الضفة الغربية، وهذا ما تشي به الوقائع على الأرض فحسب مركز رؤية للتنمية السياسية فإن أكثر من 221 شهيداً وما يزيد على 2800 جريحاً وأكثر من 3000 معتقل هم حصيلة سلوك ممنهج تقوم به دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، يترافق ذلك مع عقوبات جماعية من هدم البيوت وتجريف كامل للبنية التحتية في مخيمات جنين وطولكرم ونابلس حسب نفس المصدر، مما يوحي إلى أن خطة الحسم المُتبَناة من قبل الوزير سموتريتش موضوعة على النار وقيد التطبيق، يحاجج البعض أن ذلك لمنع الضفة الغربية من الانتفاض ومساندة غزة، والبعض يقول إن ذلك لكسر روح الاعتزاز التي ظهرت بين الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر، ربما يكون في ذلك شيء من الحقيقة ولكن ليس كل الحقيقة، فالمشاهد على الأرض وسلوك دولة الاحتلال يؤكد أنها تجهز لأجندة مخفية لم تُعلن إلا تلميحاً حتى الآن.
صحيح أن حالات التعذيب والقتل والاعتقالات على الكلمة او حتى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك هدم البيوت وتدمير البنية التحتية والإغلاق الكامل قد مورست وعلى نطاق واسع في السابق لكنها ابداً لم تشهد كل هذا التصعيد وفي فترة محدودة، ومع ما يرافقها من حصار اقتصادي على عدة مستويات ابتداء باقتطاعات كبيرة من أموال الضرائب، وانتقل الى عملية طرد للعمال الفلسطينيين من الضفة مما حرمها مما لا يقل عن مليار وأربعمائة ألف شيكل، كل هذا خلق حالة من الاختناق الاقتصادي في الضفة الغربية، مما يشير إلى أن لدى إسرائيل النية لخلق حالة من الإذلال الاقتصادي والنفسي لدى مواطني الضفة الغربية لغايات وأجندات تتعلق بمخطط يرسمه اليمين المتطرف بقيادة الثنائي سموتريتش وبن غفير، وكأنهما يصارعان الزمن قبل مغادرتهما السلطة، وإذا ما قرأنا هذا بالتوازي مع ما يحصل في قطاع غزة من دفع قسري للمواطنين هناك كي يهاجروا، هذا يضعنا أمام مخطط شامل يطال القطاع والضفة غايته خلق بيئة طاردة للمواطنين تدفعهم للهجرة بسبب قسوة الظروف، ورغم مواجهة هذا المخطط لعقبات كبيرة، أهمها رفض الفلسطينيين وتشبثهم بأرضهم مها كانت الظروف التي يقاسونها، والثاني رفض الدولتين العربيتين الأردن، التي اعتبرت أي شكل من أشكال التهجير بمثابة إعلان حرب، وكذلك مصر التي رفضت حتى مناقشة هذه الفكرة.
لكن لا يمكن إنكار أن الطبيعة الإنسانية لها احتياجاتها ولها طاقة من التحمل، وتجارب العقد الأخير تثبت أن فكرة التهجير الجماعي لا تزال حاضرة في أذهان الدول ذات الطبيعة الشوفينية لذلك يجب مواجهتها ومواجهة خياراتها بكل وسيلة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة ليس على الفلسطينيين وإنما على عموم المنطقة بقياداتها وشعوبها، وتجربة العام 1948 تؤكد ذلك.

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