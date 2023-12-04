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جهاد مشبوه

12/4/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






كلما تدخل فلسطين في مرحلة صعبة من العدوان الإسرائيلي مثل المرحلة الحالية حيث العدوان على غزة، تقفز إلى الأذهان مراحل عبر عشرات السنين اجتاحت فيها عالمنا العربي والإسلامي موجات "الجهاد المشبوه" الذي كانت تمارسه التنظيمات الإرهابية والتي تركت بصمات بنادقها وأحزمتها الناسفة ومتفجراتها على أجساد العرب مسلمين ومسيحيين، وفجرت مساجد وكنائس وأسواقا وقطعت الرؤوس وأحرقت الأحياء بحجة إقامة دين الله وشريعته على الأرض.
موجات الجهاد "الصناعي" كان البعض لا يصدق أنها تنظيمات تتم صناعتها وتوجيهها وتمويلها من دول وأجهزة مخابرات "دول كافرة" ثم إطلاق يدها في دول عربية وإسلامية لتنفيذ مهام وصناعة أجواء لسياسات لا علاقة لها بالإسلام، ولا مصالح المسلمين.
لكن ما يعزز الدور المشبوه لهذا الجهاد هو تجنب كل هذه التنظيمات منذ أن نشأت قبل أكثر من خمسين عاما في منطقتنا تحت أسماء مختلفة مثل التكفير والهجرة والقاعدة ثم داعش وقبلها وبعدها أسماء عديدة، أن هذه التنظيمات التي قاتلت الاتحاد السوفيتي في أفغانستان نيابة عن أميركا ثم قيل إنها فجرت أبراج نيويورك ثم حكمت بعض العراق وبعض سورية وبعض ليبيا وقاتلت مصر في سيناء وقبل ذلك بكثير قتلت عشرات الأبرياء في السعودية، هذه التنظيمات التي لم توقفها الجغرافيا ولا الدول العظمى لم تستطع أن تنشئ لها تنظيما على أرض فلسطين في الضفة أو غزة، ولم تقم وهي تقتل العرب والمسلمين وتقطع رؤوسهم وتحرقهم بقتل جندي إسرائيلي واحد، ولم نسمع عن عمليات تجنيد على أرض فلسطين أو حتى تفجير قنبلة دخانية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
الأمور ليست صدفة، وهذا الجهاد "المشبوه" الذي زرع الموت والقتل في كثير من دول العرب والمسلمين ومارس كل استغلال للتكنولوجيا للتجنيد وبناء التنظيمات في دول كثيرة، هذا الجهاد ليس أكثر من صناعة متقنة من دول وأجهزة مخابرات لتنفيذ مهمات وصناعة أجواء مثل شيطنة السنّة، أو إدخال دول في متاهات الفوضى والدم أو الإساءة للإسلام وجعله رديفا للإرهاب والقتل.
ليس معقولا أن داعش والقاعدة اللتين كان لهما نفوذ وجيوش ما زالت بقاياها في المنطقة، ونفذوا عمليات في لبنان وسورية ومصر والأردن والعراق وليبيا، لا تستطيع تنفيذ عملية ضد جيش الاحتلال في فلسطين.
والمفارقة أن هذه التنظيمات ورغم كل ما تعيشه غزة في هذه المرحلة الصعبة لم تصدر حتى بيانا مساندا، وهذا الأمر كان عبر تاريخ هذه التنظيمات الإرهابية منذ عشرات السنين.
والغريب أن سيل الفتاوى التي أصدرها قادة الفتوى في هذه التنظيمات لقتل المسلمين والمسيحيين العرب وسبي المسلمات والمسيحيات وحرق وقتل وقطع رؤوس خصومهم، لم يكن من بين هذه الفتاوى أمر يخص الاحتلال الإسرائيلي أو يساند أهل فلسطين.
الأمر ليس صدفة، لكنها الأدوار والمهمات التي جاءت هذه التنظيمات من أجلها، لكننا مع كل موسم عدوان صهيوني على فلسطين وأهلها، لا بد أن نتذكر تلك التنظيمات الإرهابية التي كانت مخلصة لمن صنعوها تماما مثل من يصنع رجلا آليا يتصرف وفق ما تم برمجته من أجله، ونصرة فلسطين والتصدي للاحتلال ليست ضمن هذه البرمجة، لهذا لا يوجد تنظيم للقاعدة ولا داعش ولا أمثالهما في فلسطين، ولم تطلق طلقة ضد المحتل، فهي موجودة لنا نحن العرب والمسلمين.

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