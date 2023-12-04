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فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

12/4/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






قبل البدء في تقدير إيرادات ونفقات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، توجد هناك فرضيات أساسية يتم بناء هذه الأرقام عليها، عادةً ما يحرص راسم السياسة المالية على اتخاذ مبدأ التحوط عند إعداد هذه الفرضيات، مع تجنب المبالغة فيها نظرًا للانعكاسات السلبية المحتملة على المالية العامة في حال عدم تحقق هذه الفرضيات.
الفرضيات الأساسية في تقدير الإيرادات العامة تستند بشكل رئيسي إلى استمرارية إدارة الحكومة للملف الضريبي، الذي كان خلال السنوات الثلاث الماضية العامل الرئيسي في إنقاذ المالية العامة من أي تداعيات سلبية أثرت على الاقتصاد الوطني، لا سيما منذ بدء جائحة كورونا.
كما يُتوقع نمو الإيرادات العامة بنسبة 8.9 % بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2023، وقد تم بناء هذا التقدير استنادًا إلى معطيات رئيسة، أهمها عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو حتى زيادتها، بالإضافة إلى أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.1 % خلال عام 2024، وهذه النسبة قريبة جدًا من تلك المتوقعة لعام 2023، وهي أقل مما قُدّر في فرضيات النمو في خطة التحديث الاقتصادي، التي توقعت نموًا حقيقيًا بنسبة 5 % سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة.
تُعد الفرضية الأهم للإيرادات تلك المتعلقة بالضرائب، حيث يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بحوالي 673 مليون دينار، أو بنسبة 10.2 %، إذ إن هذا النمو يعكس، من جهة، التطور في الناتج المحلي الإجمالي ومن جهة أخرى، يعكس تأثير إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين.
كما يشمل هذا التوقع تطبيق نظام الفوترة والإصلاحات الضريبية في العقبة وتطبيق قانون الأسعار التحويلية، الأمر الذي من شأنه تجاوز أي تداعيات محتملة لحرب غزة، إذا ما استمرت، على الإيرادات الضريبية المتحصلة من بعض القطاعات.
الفرضية الأخرى تتعلق بنمو الإيرادات غير الضريبية، حيث يُتوقع أن تزداد بحوالي 200 مليون دينار، أو ما يعادل نسبة 9.4 %، بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2023.
بالنسبة للنفقات، تبرز أهم المستجدات والفرضيات التي تضمنتها تقديرات النفقات لعام 2024، حيث تتضمن مواصلة رصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تداعيات الوضع الإقليمي والأمني المتدهور خاصة في ظل حرب الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد الأهل في غزة.
وفي مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، تم أيضًا رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم القمح والأعلاف بقيمة تناهز 267 مليون دينار، بهدف الحفاظ على سعر الخبز. بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، تم رصد مخصصات مالية لدعم أسطوانة الغاز للحفاظ على استقرار سعرها، بقيمة 62 مليون دينار، وتم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية الكلفة المترتبة على زيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد بواقع 16 ألف أسرة جديدة ستدخل ضمن مستفيدي المعونة، وموازنة إجمالية للصندوق تقترب من 262 مليون دينار.
وتم في مشروع قانون الموازنة العامة أيضًا رفع المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج بنسبة 14.67 %، مع رصد المخصصات المالية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي.
إن فرضيات الإيرادات والنفقات في مشروع قانون الموازنة العامة هي الأساس في تقدير رصد المخصصات وتكشف مدى الحس الاستشعاري لدى المعنيين في الاقتراب أكثر من واقع افتراضي مالي اعتمد على التحوط، بعدم المبالغة فيها حتى لا يترك آثارًا سلبية أثناء تنفيذ خطة الدولة، وهذا ما سيتضح خلال فترة التنفيذ.


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