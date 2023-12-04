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حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

12/4/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






كنت في أحد محلات السوبرماركت في عمّان اشتري حاجات المنزل، وكان لافتا جدا مناقشات الزبائن؛ إن كانت هذه السلعة مقاطعة بسبب ارتباط الشركة، أو الدولة التي تصنع فيها، بتأييد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وأكثر من ذلك كان بعضهم يتأكد من الترميز ((الباركود))، ويفتش آخرون في منتجات صُنعت في بلدان عربية، أو أوروبية ليست معادية لفلسطين، فيظهر لديهم أنها تتبع لشركات عالمية على سجل المقاطعة، لأنها لديها ما يسمى ((فرنشايز)) أو الامتياز التجاري.
شعرت بفخر بهذا الوعي المجتمعي الذي يُدرك أن لديه دورا في مقارعة العدو الصهيوني، ومن يدعمونه، ولم أشعر بأي انزعاج لمالكي محلات السوبرماركت الذين يدعمون المقاطعة، ويشجعونها، رغم بعض الأضرار الاقتصادية التي قد تقع عليهم.
الأردن من دول العالم التي تتصدر حملات المقاطعة، ولا توجد إحصائيات اقتصادية مؤكدة عن حجم الخسائر التي منيت بها العلامات التجارية لسلاسل من المطاعم الشهيرة، ومحلات الألبسة، ومنتجات وسلع، ولكن العين الفاحصة التي ترصد بعض المطاعم تجدها خاوية، وفي بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وبداية المطالبات بالمقاطعة أطلقت هذه المطاعم ((الفرنشايز)) إعلانات في وسائل الإعلام أنها لا علاقة لها بالشركات الأمّ مالكة العلامة التجارية، وأنها مؤسسات وطنية تشغّل عمالة أردنية، غير أن هذه الحملات الإعلانية التوضيحية لم تجد نفعا، والرد من جمهور المقاطعين أن هناك نسبا من العائدات المالية تُستقطع سنويا مقابل العلامة التجارية.
حتما هناك آثار سلبية قد تحدث في عنفوان حملات المقاطعة، فقد تجري حملات استغناء عن أعداد كبيرة من العاملين، ولكن الموقف التضامني لإنجاح حملات المقاطعة دفعت العديد من أصحاب المطاعم، والمحلات، والشركات، الإعلان عن فتح الباب لتعيين العاملين، والموظفين والموظفات الذين يتم الاستغناء عنهم، مما يُخفف الضرر، ويحفز على مزيد من الالتزام بحملات المقاطعة.
((الأردن يقاطع)) حملة تنتشر كالنار في الهشيم، وموسى الساكت عضو غرفة صناعة عمّان يؤكد أن كل دينار يدفع لمنتج أردني يذهب 80 قرشا منه لدعم الاقتصاد الوطني، وكل دينار يوجه لشراء سلعة أجنبية فإن 70 بالمائة يذهب لبلد المنشأ، وفقط 30 بالمائة يعود للاقتصاد الوطني.
في آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية أواخر شهر نوفمبر الماضي، أظهر أن 93 بالمائة من الأردنيين يؤيدون مقاطعة المنتجات التي يتم إنتاجها في دول داعمة للاحتلال الإسرائيلي، ونفس الرقم من المستطلع رأيهم يؤكدون أنهم ملتزمون بالمقاطعة فعليا، وأن 95 بالمائة منهم توجهوا إلى المنتج المحلي كبديل للمنتجات التي تمت مقاطعتها.
ما يحدث في الأردن يتكرر في مصر، وفي العديد من البلدان العربية وفي مقدمتها الكويت أيضا، والأمر لم يبدأ منذ العدوان على غزة إنما هو امتداد لحملات قادتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات ((BDS))، وهي حركة متجذرة وتزداد نفوذا في كل العالم، وقادت الكثير من التحركات للضغط لضرب الدول والشركات التي تتعامل مع المستوطنات، وعلينا أن لا ننسى الضغوط التي شنها نشطاء الحملة لإلغاء اتفاقية الغاز، والشعار الذي رفع ((غاز العدو احتلال)).
ندعم حملات المقاطعة لعزل الدول والشركات التي تؤيد العدوان، وكل إنسان حر لا يجوز أن يسكت عن جرائم الحرب، والإبادة التي يرتكبها الكيان الغاصب، فصاحب الضمير أينما كان لا يصمت، وربما سلاح المقاطعة أضعف الإيمان.
حملات المقاطعة مستمرة، وتقوى، وتتعزز، ربما يحدث خلالها التباسات، وأخطاء، فتقاطع شركات، ومنتجات لا علاقة لها بإسرائيل، أو بالدول الداعمة لها، وقد تكون بفعل منافسين يريدون تشويه الآخرين، لكن الشعوب الواعية تُصحح خلال مسارها الأخطاء.

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