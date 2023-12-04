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نريد إعلاما عالميا

12/4/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ما حصل مع مالك موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، ((تويتر)) سابقًا، إيلون ماسك، عندما فكر للحظة بأن يكون موضوعيًا، فيما يخص العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يتعرض له ساكنوه من إبادة جماعية، يؤكد من جديد أهمية الكلمة والقلم، وأقصد هنا الإعلام، بمختلف أنواعه.
فعندما فكر ماسك، أن يفسح المجال لأصحاب الضمير الحي، ليقولوا كلمة حق، بشأن ما يتعرض له المدنيون العُزل في غزة، أو يفندوا روايات الاحتلال التي لا تدخل عقلًا، أو يوثقوا لصور أو فيديوهات، تفضح الكيان الصهيوني، وما يرتكبه من قتل وتدمير في القطاع، أقل ما يُقال عنه إنه مُمنهج، فضلًا عن أنها تؤكد أن العالم، الذي يُطلق على نفسه بأنه مُتحضر، وصاحب قانون، يكيل بمكيالين، ودومًا لصالح الاحتلال، على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.
عندما فكر بشيء من ذلك سالف الذكر، تعرض لهجمة شرسة واسعة، أبطالها هذه المرة الشركات العالمية الكبرى، من خلال إيقاف إعلاناتها على منصة ((إكس))، وكالعادة لمصلحة الكيان الغاصب، في صورة توحي بأن هذه الشركات، ومن قبلها دولها، صاحبة أعرق الديمقراطيات، في صف، لا بل داعمة ومُساندة، لآلة البطش الإسرائيلي، في ما ترتكبه من مجازر بحق الفلسطينيين.
وبعيدًا عن عمليات الربح والخسارة؛ إذ خسرت شركات ماسك مئات الملايين من الأسهم، وبالتالي مثلها من الدولارات الأميركية، إلا أن الأمر يتعلق بقوة الإعلام، في إيصال الحقيقة، كاملة غير منقوصة، فالمعركة معركة وعي وصناعة رأي عام. وعلى الجانب الآخر تؤكد تلك ((الفعلة))، قوة الإعلانات، واعتبارها ((سلاحًا)) يستخدمه ليس فقط أصحاب المال، وإنما تلجأ إليه الدول أيضًا، بُغية التأثير على وسائل الإعلام، التي لا تُغنّي على نفس ((المنوال))، الذي تضعه هذه الدول.
ذلك يدفعنا نحن كعرب، وخصوصًا أصحاب رؤوس الأموال، للتفكير جديًا، وبكل واقعية، بضرورة التركيز على أن يكون لدينا إعلام عالمي، موجه إلى الدول الغربية بشكل عام، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الكبرى المؤثرة في صناعة القرار العالمي.
لا يوجد مانع واحد، أو مُعيق ما، يمنعنا كعرب، من إنشاء أكثر من وسيلة إعلامية حديثة، تواكب التطور العالمي بشأن الإعلام، على اختلاف تخصصاته، وعلى رأسها الإعلام الرقمي، لما له من قوة في تغيير نظرة الغرب تجاه القضية الفلسطينية، من أجل إنصافها وأهلها فقط.. فأولئك ((يُجيشون))، بكل ما يملكون من قوة ومال وصحفيين وفنيين وخبرات، من أجل حذف منشور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد لاحظ الجميع كيف علقت شركات أميركية كبرى، مثل: والت ديزني، وارنر برذرز ديسكفري، إن بي سي يونيفرسال، إعلاناتها على منصة ((إكس))، لأن مالك الأخيرة أيد منشورًا قال كاتبه ((إن الشعب اليهودي يحمل كراهية جدلية للبيض)).
مُلخص القول، إن بني يعرب قادرون على صناعة رأي عام عالمي، نضع فيه العالم المُتحضر بالصورة الحقيقية لما يحصل للأشقاء في فلسطين، وتسليط الضوء على قضايانا المُهمّشة، خصوصًا القضية الفلسطينية (المركزية)، من خلال عدة طرق، أهمها إيجاد وسائل إعلام، من صحف عالمية وفضائيات ومواقع تواصل اجتماعي.
فالعرب يملكون الأدوات الأساسية لإنشاء صحف أو فضائيات عالمية، تُخاطب الرأي العام الغربي، وبلغته التي يعرفها، موثقة بالكلمة الصادقة، والصورة الحقيقية، القائمة على الموضوعية والمهنية.. فما دام المال موجودًا، والكفاءات البشرية ما أكثرها، ما الذي يمنع من الإقدام على هذه الخطوة التي تُعد في غاية الأهمية.
الإعلام، بكل أنواعه، سلاح في غاية الأهمية، إن لم يكن يقف على رأس الأسلحة الإستراتيجية، التي يتوجب منا كعرب النظر إلى قوتها وتأثيرها، في تغيير الرأي العام الغربي، وقادر على إظهار الوجه القبيح للقوى الغربية التي أيدت الكيان الصهيوني في المضي قدمًا في مسلسلات قصف الأطفال والنساء.

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