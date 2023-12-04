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الإجابة الغائبة

12/4/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أصعب سؤال قد يسأله المرء هذه الأيام، ولا يجاهر به البعض، إذا كنا كعرب ومسلمين "أمّة واحدة" حقا، بهوية لها تعريفاتها الرئيسة والفرعية، وخصوصياتها العامة، والمنفردة.
ربما هذه المحنة في غزة، تسبب ارتدادات نفسية، والسؤال حول إذا ما كنا "أمّة واحدة" حقا، ليس جديدا، وربما يتنزل السؤال بمرارة هذه الأيام، أمام المذبحة التي يتفرج عليها أغلبية العرب والمسلمين، ويشعرون مع أهل غزة بالتأكيد، لكنهم لا يفعلون شيئا، بل إن كل واحد من أفراد هذه الأمة، يريد من الآخر فتح الحدود له، وهكذا الفرد ينتظر من يفتح له البوابة، وكل فرد ينتظر الفرد الآخر، والنتيجة أن الكل يتفرج عدا مسيرات هنا وهناك، وحملات دعم إنسانية، لا يمكن التعامل معها بجحود أو نكران، لكنها ليست كل القصة التي يتجرعها أهل غزة.
ما الذي يحرك الحميّة في ما يسمّى "الأمّة الواحدة" إذا كان المسجد الأقصى بكل مكانته الدينية يتم اقتحامه 22 مرة الشهر الماضي؟ استغلالا للمذبحة في غزة، والحرم الإبراهيمي في الخليل يتم منع الأذان فيه أكثر من 60 مرة، ويتم تدمير أكثر من 90 مسجدا في غزة بشكل كلي، ويصل عدد المساجد المدمّرة تدميرا جزئيا 170 مسجدا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس، واعتلاء المسجد الأقصى من جانب جنود الاحتلال، واعتداءات الاحتلال على مساجد جنين ومخيمها، وغير ذلك من مواقع دينية، منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.
إذا كان الدين لا يثير الحميّة ولا رد الفعل عند أبناء "الأمّة الواحدة"، فما الذي سيحرك مشاعرهم، بغير هذه الطريقة التي نراها الآن، والتي باتت معروفة سقوفها العليا المتوقعة.
هل ستتحرك هنا المروءة العربية حتى على طريقة الجاهلية الأولى، فزعة لهؤلاء، حيث تم ذبح عشرات آلاف الفلسطينيين، وأطفالهم، وتدمير أكثر من ربع مليون بيت بشكل كلي أو جزئي، فيما تدمير البيوت يؤدي أيضا إلى هز جدران البيوت المجاورة التي لم يتم تدميرها، وتحويلها إلى بيوت آيلة للسقوط في أي لحظة، إضافة لتدمير المستشفيات والمدارس والأسواق والحياة بكل أشكالها الاجتماعية والاقتصادية، وتدمير البنى التحتية من الشوارع، والاتصالات، وما سنكتشفه لاحقا من آلاف الشهداء الذين لا وجود لهم أصلا بسبب شدة الصواريخ، ووجودهم تحت الأنقاض أصلا، هذا إذا بقيت أجسادهم كما هي أساسا، بعد كل هذه الفترة، فوق الأضرار النفسية جراء صوت القصف ومناخات القتل، بين الأطفال وكبار السن.
هذا سؤال مؤلم، ليس بحاجة إلى رد غاضب ومتوتر من القارئ، لكن من حق الغزيين، أن يسألوا إذا كانوا جزءا من "أمّة واحدة"، وأين هي هذه الأمة، وما هو تعريفها، وما هو المطلوب منها، وهل وجود الكينونات السياسية أنهى تعريف "الأمّة الواحدة"، لصالح بدائل مستحدثة، أم أن على كل شعب أن يخلع شوكه بيديه، وحيدا، وهذه استحالة مكلفة جدا، رأيناها في كل الشعوب التي قدمت الدم، وتم تشجيعها عن بعد، جراء بطولتها، وفرادتها، وأصالتها أيضا.
لا أحد ينكر أن الكل مع فلسطين، من أبناء هذه الأمة، ولا أحد يتنكر لمواقف الشرف، لكن السؤال حول "الأمة الواحدة" يتجاوز المشاعر العاطفية وسط هذه المحنة، ولم يعد كافيا أن يقال "ليس بأيدينا أي حل" أو "لو كان بيدنا أي إمكانية لما قصرنا" أو أن يقول الكل للكل، لو يفتحوا الحدود لنا، وكأن الذي يفتح الحدود هنا، مبني للمجهول، وغير معرّف أساسا.
على أي حال، هذا ليس ميقات اللوم والعتب، هذا ميقات يفرض أن نسأل الأسئلة الصعبة، وأن يخرج علينا المفكرون الإستراتيجيون بإجابات عميقة، حول كل شيء في هذا الزمن.
أين العرب والمسلمون؟ السؤال يتردد في غزة، والإجابة غائبة وغير متوفرة.

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