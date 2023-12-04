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العالمي لتأدية الواجب وآمال ضئيلة للفهود

12/4/2023 11:19:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون النصر في مهمة تحصيل حاصل، حينما يحل ضيفا ثقيلا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما سيكون الفيحاء مطالبا بالانتصار على مضيفه باختاكور الأوزبكي، على ملعب باختاكور المركزي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى، على أمل الفوز ونيل إحدى البطاقات الثلاث، التي تُمنح لأفضل نادٍ يحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لغرب آسيا.
وكان العالمي حسم صدارة المجموعة E لمصلحته إذ يملك 13 نقطة من 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وبسجل خالٍ من الخسائر، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه على الصدارة، فيما يملك استقلال دوشنبه نقطتين فقط رابعا وبات خارج المنافسة.
وفي ذات المجموعة يتقابل على إستاد آزادي برسيبوليس الإيراني الثاني بـ8 نقاط، والدحيل القطري الثالث بـ4 نقاط، في لقاء يهم المضيف الساعي إلى أن يكون واحدا من أفضل 3 من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الخمس.
بدوره، يريد الفيحاء أن يخطف مقعدا في ثمن النهائي رغم آماله الضعيفة، حينما يحل ضيفا على باختاكور الأوزبكي، بعدما أنعشا آمالهما في الجولة الخامسة، بفوز الأول على مضيفه العين الإماراتي، وانتصار الفيحاء على ضيفه آهال التركماني ويحتل باختاكور ثانيا في المجموعة A، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الفيحاء الثالث بـ6 نقاط. ويملك باختاكور فرصتي التعادل أو الفوز، لحسم المركز الثاني، بينما ليس أمام الفهود سوى الانتصار، من أجل المحافظة على أمل التأهل.
وفي المباراة الثانية يلتقي آهال التركماني الأخير بـ4 نقاط، والعين الإماراتي المتصدر بـ12 نقطة في مباراة لا تقدم ولا تؤخر نتيجتها في وضع

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