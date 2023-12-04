العالمي لتأدية الواجب وآمال ضئيلة للفهود

(MENAFN
- Al Watan) سيكون النصر في مهمة تحصيل حاصل، حينما يحل ضيفا ثقيلا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما سيكون الفيحاء مطالبا بالانتصار على مضيفه باختاكور الأوزبكي، على ملعب باختاكور المركزي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى، على أمل الفوز ونيل إحدى البطاقات الثلاث، التي تُمنح لأفضل نادٍ يحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لغرب آسيا.
وكان العالمي حسم صدارة المجموعة E لمصلحته إذ يملك 13 نقطة من 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد وبسجل خالٍ من الخسائر، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه على الصدارة، فيما يملك استقلال دوشنبه نقطتين فقط رابعا وبات خارج المنافسة.
وفي ذات المجموعة يتقابل على إستاد آزادي برسيبوليس الإيراني الثاني بـ8 نقاط، والدحيل القطري الثالث بـ4 نقاط، في لقاء يهم المضيف الساعي إلى أن يكون واحدا من أفضل 3 من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الخمس.
بدوره، يريد الفيحاء أن يخطف مقعدا في ثمن النهائي رغم آماله الضعيفة، حينما يحل ضيفا على باختاكور الأوزبكي، بعدما أنعشا آمالهما في الجولة الخامسة، بفوز الأول على مضيفه العين الإماراتي، وانتصار الفيحاء على ضيفه آهال التركماني ويحتل باختاكور ثانيا في المجموعة A، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الفيحاء الثالث بـ6 نقاط. ويملك باختاكور فرصتي التعادل أو الفوز، لحسم المركز الثاني، بينما ليس أمام الفهود سوى الانتصار، من أجل المحافظة على أمل التأهل.
وفي المباراة الثانية يلتقي آهال التركماني الأخير بـ4 نقاط، والعين الإماراتي المتصدر بـ12 نقطة في مباراة لا تقدم ولا تؤخر نتيجتها في وضع
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