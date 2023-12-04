العدالة لتعويض السقوط بالجندل

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع النجمة ((15 نقطة)) إلى تحسين وضعه في وسط سلم ترتيب دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل ضيفه الجبلين ((21 نقطة)) الذي يطمح إلى مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود إلى دوري الكبار، على ملعب التعليم بعنيزة، لحساب الجولة الـ12 للدوري. وعلى ملعب نادي العروبة بالجوف يلتقي الجندل((14 نقطة)) الساعي إلى تحسين وضعه في الدوري والابتعاد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط، والعدالة ((24 نقطة))، الباحث عن تعويض سقوطه في الجولة السابقة والاستمرار في المنافسة على أحد مراكز الصعود الثلاثة.
و في مواجهة مهمة للغاية لطرفيها يستقبل هجر ((7 نقاط)) على ملعبه، نظيره العين ((9 نقاط))، ويشعل فارق النقطتين اللقاء الصعب للفريقين الساعيين للابتعاد عن مواقع خطر الهبوط.
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