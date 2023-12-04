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العدالة لتعويض السقوط بالجندل

12/4/2023 11:19:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع النجمة ((15 نقطة)) إلى تحسين وضعه في وسط سلم ترتيب دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل ضيفه الجبلين ((21 نقطة)) الذي يطمح إلى مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود إلى دوري الكبار، على ملعب التعليم بعنيزة، لحساب الجولة الـ12 للدوري. وعلى ملعب نادي العروبة بالجوف يلتقي الجندل((14 نقطة)) الساعي إلى تحسين وضعه في الدوري والابتعاد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط، والعدالة ((24 نقطة))، الباحث عن تعويض سقوطه في الجولة السابقة والاستمرار في المنافسة على أحد مراكز الصعود الثلاثة.
و في مواجهة مهمة للغاية لطرفيها يستقبل هجر ((7 نقاط)) على ملعبه، نظيره العين ((9 نقاط))، ويشعل فارق النقطتين اللقاء الصعب للفريقين الساعيين للابتعاد عن مواقع خطر الهبوط.

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