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رصد صورة وحش في الفضاء

12/4/2023 11:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) إن اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمجرة ((آه زد تي إي سي سي 71))، وهي مجرة متربة مكونة من النجوم من الكون، ويتحدى الافتراضات السابقة حول انتشار المجرات وتكوينها، ويقدم رؤى جديدة حول التاريخ الكوني وتطور المجرات.
ظهرت المجرة لأول مرة على شكل فقاعة متوهجة من التلسكوبات الأرضية ثم اختفت تمامًا في الصور المأخوذة من تلسكوب ((هابل الفضائي))، الآن، عاد الجسم الشبحي إلى الظهور كمجرة خافتة، ولكنها متميزة في صورة التقطها تلسكوب ((جيمس ويب)) الفضائي.
حدد علماء الفلك بالتعاون مع ((كوسموس ويب)) الجسم ((آه زد تي إي سي سي 71)) على أنه مجرة غبارية تتشكل فيها النجوم، أو بعبارة أخرى، مجرة مشغولة بتكوين عديد من النجوم الجديدة ولكنها مغطاة بحجاب غبار يصعب الرؤية من خلاله.
وقال جيد ماكيني، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس في أوستن: ((هذا الشيء وحش حقيقي على الرغم من أنها تبدو وكأنها فقاعة صغيرة، فإنها تشكل في الواقع مئات النجوم الجديدة كل عام، وحقيقة أنه حتى هذا الشيء المتطرف بالكاد يمكن رؤيته في التصوير الأكثر حساسية من أحدث تلسكوب لدينا، ولكن من المحتمل أن يخبرنا أن هناك مجموعة كاملة من المجرات كانت مختبئة منا)).

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