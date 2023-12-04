8 أسابيع تحسن صحة القلب

(MENAFN
- Al Watan) توصلت دراسة جديدة إلى نظام غذائي محدد، من الممكن اتباعه خلال 8 أسابيع (شهرين)، يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى انخفاض الوزن بشكل صحي وكذلك يحسن من صحة القلب.
وتوصلت دراسة نشرت على موقع ((ساينس أليرت)) العلمي، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يعمل على تحسين صحة القلب، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة خلال 8 أسابيع أي شهرين.
وأوضحت الدراسة أن الأشقاء التوائم الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا تحسنت صحتهم بشكل عام، والسبب في اختيار التوأم بسبب وجود جينات وأنماط حياة مماثلة لديهم، حيث انخفضت لديهم نسب الكولسترول الضار والسكر، كما أنهم تمكنوا من التخلص من الوزن الزائد وانخفضت لديهم أيضًا فرص تعرض القلب لأي مشاكل صحية، وكل ذلك خلال فترة شهرين.
وبالرغم من ارتباط النظام النباتي بمشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم والاكتئاب، فإن فريق البحث في كاليفورنيا، يعتقد أن هذه النتائج تشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن الكوليسترول والسكر في الدم والوزن كلها عوامل خطر.
وقال الدكتور كريستوفر جاردنر، باحث التغذية في جامعة ستانفورد، إن ((اتباع نظام غذائي نباتي يعتبر صحيًا أكثر من تناول البروتين الحيواني)).
وشملت الدراسة 22 زوجًا من التوائم المتماثلة بمتوسط عمر 39 عامًا، شهد التوائم اللذان اتبعا النظام الغذائي النباتي تحسنات أكبر، إذ انخفض الكولسترول لديهما بنسبة %14 والسكر %20، ولذا أكد الباحثون، أنه بعد ظهور هذه النتائج ثبت أن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد أكثر على النباتات.
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