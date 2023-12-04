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8 أسابيع تحسن صحة القلب

12/4/2023 11:19:34 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة جديدة إلى نظام غذائي محدد، من الممكن اتباعه خلال 8 أسابيع (شهرين)، يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى انخفاض الوزن بشكل صحي وكذلك يحسن من صحة القلب.
وتوصلت دراسة نشرت على موقع ((ساينس أليرت)) العلمي، إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يعمل على تحسين صحة القلب، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة خلال 8 أسابيع أي شهرين.
وأوضحت الدراسة أن الأشقاء التوائم الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا تحسنت صحتهم بشكل عام، والسبب في اختيار التوأم بسبب وجود جينات وأنماط حياة مماثلة لديهم، حيث انخفضت لديهم نسب الكولسترول الضار والسكر، كما أنهم تمكنوا من التخلص من الوزن الزائد وانخفضت لديهم أيضًا فرص تعرض القلب لأي مشاكل صحية، وكل ذلك خلال فترة شهرين.
وبالرغم من ارتباط النظام النباتي بمشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم والاكتئاب، فإن فريق البحث في كاليفورنيا، يعتقد أن هذه النتائج تشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث إن الكوليسترول والسكر في الدم والوزن كلها عوامل خطر.
وقال الدكتور كريستوفر جاردنر، باحث التغذية في جامعة ستانفورد، إن ((اتباع نظام غذائي نباتي يعتبر صحيًا أكثر من تناول البروتين الحيواني)).
وشملت الدراسة 22 زوجًا من التوائم المتماثلة بمتوسط ​​عمر 39 عامًا، شهد التوائم اللذان اتبعا النظام الغذائي النباتي تحسنات أكبر، إذ انخفض الكولسترول لديهما بنسبة %14 والسكر %20، ولذا أكد الباحثون، أنه بعد ظهور هذه النتائج ثبت أن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد أكثر على النباتات.

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