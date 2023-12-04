الأولى من نوعها في عسير..كراكات عائمة بسد وادي أبها - جريدة الوطن السعودية

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- Al Watan) نفذ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل جولة على سد وادي أبها و اطلع على سير عمل الصيانة و شاهد عمل الكراكات العائمة التي تعتبر الأولى من نوعها في سدود عسير وتقوم بتنظيف مياه السد وتحرير المآخذ إضافة لتنظيف الرسوبيات بمسافة 10 متر عن بوابات السد لضمان تشغيله في حالات الخطط التشغيلة للطوارىء والعواصف المطرية.
الجدير بالذكر أن هذه الكراكات تم استيرادها من خارج المملكة و تأمينها لتنظيف السدود ويبلغ طولها 35 متر وتوضع على منصات عائمة لتقوم بعملية سحب الرسوبيات ونقلها الى أحواض تجفيف ومن ثم نقلها إلى مرمى خاص.
وأكّد آل مجثل على اهتمام الوزارة بصيانة السدود وتشغيلها بما يضمن بحول الله سلامتها واستدامتها، مشيداً بالدور الهام لإدارة التشغيل والصيانة بالفرع ممثلةً بمديرها المهندس محمد سليمان عسيري وفريق عمله لاستكمال تسليم سدود منطقة عسير للمقاول المختص لبدء أعمال التشغيل والصيانة بها والإشراف والمتابعة لأعمال السدود بشكل مستمر.
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