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الأولى من نوعها في عسير..كراكات عائمة بسد وادي أبها - جريدة الوطن السعودية

12/4/2023 11:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل جولة على سد وادي أبها و اطلع على سير عمل الصيانة و شاهد عمل الكراكات العائمة التي تعتبر الأولى من نوعها في سدود عسير وتقوم بتنظيف مياه السد وتحرير المآخذ إضافة لتنظيف الرسوبيات بمسافة 10 متر عن بوابات السد لضمان تشغيله في حالات الخطط التشغيلة للطوارىء والعواصف المطرية.
الجدير بالذكر أن هذه الكراكات تم استيرادها من خارج المملكة و تأمينها لتنظيف السدود ويبلغ طولها 35 متر وتوضع على منصات عائمة لتقوم بعملية سحب الرسوبيات ونقلها الى أحواض تجفيف ومن ثم نقلها إلى مرمى خاص.
وأكّد آل مجثل على اهتمام الوزارة بصيانة السدود وتشغيلها بما يضمن بحول الله سلامتها واستدامتها، مشيداً بالدور الهام لإدارة التشغيل والصيانة بالفرع ممثلةً بمديرها المهندس محمد سليمان عسيري وفريق عمله لاستكمال تسليم سدود منطقة عسير للمقاول المختص لبدء أعمال التشغيل والصيانة بها والإشراف والمتابعة لأعمال السدود بشكل مستمر.

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