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النيابة تحيل متهما من جنسية عربية للمحكمة المختصة لارتكابه عدداً من جرائم التزوير - جريدة الوطن السعودية

12/4/2023 11:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع وافد من جنسية عربية قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر - منسوب إلى جهة عامة - عبارة عن (شهادة تصنيف) وذلك بصنع محرر لا أصل له واستعماله بتقديمه إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير، وتزوير محرر عرفي (قوائم مالية عائدة لإحدى الشركات)، وذلك بتضمين وقائع غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة واستعمالها بتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه طبقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
ونوهت النيابة العامة على أهمية المحررات، وأن أي انتهاك لها بالتزوير بأي طريقة من طرق التزوير، موجب للمساءلة الجزائية.

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