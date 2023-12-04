6 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار

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- Al Watan) 1 - المكسرات
يمكن لمختلف أنواع المكسرات وفقًا لآخر الدراسات العلمية، تخفيض مستوى الكوليسترول ((الضار)) لذلك يجب أن تدرج في النظام الغذائي.
2 - الأرز الأحمر
يعد منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مادة تشبه من الناحية الهيكلية الستاتينات، وتناوله يخفض مستوى الكوليسترول بشكل موثوق.
3 - العنب
ينصح الأطباء بتناول العنب للوقاية من تصلب الشرايين. لأن العنب يرفع مستوى الكوليسترول ((الجيد)) في الجسم.
4 - الأسماك والمأكولات البحرية
لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، التي لها تأثير مفيد في عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من مستوى الكوليسترول ((الضار)) وتزيد من نسبة الكوليسترول ((الجيد)).
5 - الزيوت النباتية
هذه الزيوت غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية غير المشبعة، التي تقلل من مستوى الكوليسترول ((الضار)). لذلك وفقًا له من الضروري تناول السمك والزيت معًا لتجنب اختلال توازن الأحماض الدهنية.
6 - الثوم
يحتوي الثوم على مواد نشطة بيولوجيا تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.
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