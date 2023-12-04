Tuesday, 05 December 2023 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار

12/4/2023 11:15:41 PM
(MENAFN- Al Watan) 1 - المكسرات
يمكن لمختلف أنواع المكسرات وفقًا لآخر الدراسات العلمية، تخفيض مستوى الكوليسترول ((الضار)) لذلك يجب أن تدرج في النظام الغذائي.
2 - الأرز الأحمر
يعد منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مادة تشبه من الناحية الهيكلية الستاتينات، وتناوله يخفض مستوى الكوليسترول بشكل موثوق.
3 - العنب
ينصح الأطباء بتناول العنب للوقاية من تصلب الشرايين. لأن العنب يرفع مستوى الكوليسترول ((الجيد)) في الجسم.
4 - الأسماك والمأكولات البحرية
لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، التي لها تأثير مفيد في عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من مستوى الكوليسترول ((الضار)) وتزيد من نسبة الكوليسترول ((الجيد)).
5 - الزيوت النباتية
هذه الزيوت غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية غير المشبعة، التي تقلل من مستوى الكوليسترول ((الضار)). لذلك وفقًا له من الضروري تناول السمك والزيت معًا لتجنب اختلال توازن الأحماض الدهنية.
6 - الثوم
يحتوي الثوم على مواد نشطة بيولوجيا تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.

MENAFN04122023000089011017ID1107535713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث