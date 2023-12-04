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وقود حيوي بزيوت الطهي

12/4/2023 11:15:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت الخدمة الصحفية لجامعة تومسك بوليتكنيك الروسية، أنه يتم تطوير الوقود الحيوي لتكنولوجيا الدفع المعتمدة على الزيوت النباتية ونفايات الطهي في كلية الهندسة المتقدمة في الجامعة.
وأشارت الجامعة إلى أن الباحثين تلقوا بالفعل النماذج الأولية. ومع ذلك، فإن أنواع الوقود البديلة هذه تخضع لمتطلبات صارمة للغاية من حيث المكونات، ويجب ألا تكون أقل شأنا من الوقود التقليدي في أي من المؤشرات القياسية (اللزوجة، التوتر السطحي، الكثافة، القيمة الحرارية، القدرة الحرارية المؤكسدة، وما إلى ذلك).
وقالت إيلينا إيفاشكينا، أستاذة في الكلية: ((تم بالفعل تصنيع العينات الأولى. وفي المرحلة التالية من البحث، نخطط لتطوير محفزات من شأنها زيادة إنتاجية المنتج المستهدف، وكذلك إنتاج الوقود الحيوي بخصائص فيزيائية وكيميائية محددة)).

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