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المشي بعيدا عن الأجهزة يزيد الإبداع 50 %

12/4/2023 11:15:41 PM
(MENAFN- Al Watan) من دون التعامل مع البيئات الطبيعية، تتوقف أدمغتنا عن العمل بشكل جيد. وكما أثبت المجال الجديد لعلم الأعصاب البيئي، فإن التعرض للطبيعة ليس ترفا بل هو ضرورة. جاء ذلك من خلال دراسة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية. حيث وجدت إحدى الدراسات أن المشي 4 أيام (دون الوصول إلى الهواتف أو غيرها من التقنيات) زاد من إبداع المشاركين بنسبة 50%.
لمسات منعشة
يقول جيمس جيلبرت، عالم البيئة من نورثهامبتونشاير ((فقط عندما أكون في الخارج ومنتبهًا للأشياء البرية من حولي، يظل ذهني ثابتًا.. هذه اللمسات البرية تنعش ذهني وتوسع منظوري وترفع معنوياتي)). والجديد هو مجال علم الأعصاب البيئي الناشئ، الذي يسعى إلى استكشاف لماذا وكيف تتأثر أدمغتنا بشكل عميق بوجودنا في الطبيعة. تظهر الدراسات أن البيئات الخضراء (النباتية) والزرقاء (المياه المتحركة) ترتبط بانخفاض التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة المشاعر الإيجابية وتقليل القلق والاجترار، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن التعرض للطبيعة يفيد أيضًا الوظيفة الإدراكية وهي جميع العمليات التي تنطوي عليها اكتساب المعرفة والفهم، بما في ذلك الإدراك والذاكرة والتفكير والحكم والخيال وحل المشكلات، حيث وجدت إحدى الدراسات أنه بعد 40 ثانية فقط من النظر إلى سقف أخضر، ارتكب الأشخاص أخطاء أقل في الاختبار مقارنة عندما نظروا إلى سقف خرساني.
تعزيز الإبداع
قام الدكتور مارك بيرمان، مدير مختبر علم الأعصاب البيئي في جامعة شيكاغو، بفحص أدمغة الأشخاص من خلال اختبار يعرف باسم مهمة الرقم العكسي، حيث تطلب منهم تكرار تسلسلات الأرقام بترتيب عكسي. ثم أرسلهم في نزهة لمدة 50 دقيقة، إما في منطقة حضرية (وسط المدينة) أو في بيئة طبيعية (حديقة). وعند عودتهم كرروا المهمة. يقول ((تحسن الأداء بنحو 20% عندما سار المشاركون في الطبيعة، وليس عندما ساروا في بيئة حضرية)). إن تعزيز الدماغ الناتج عن الوجود في الطبيعة يتجاوز مجرد الحصول على الإجابات الصحيحة في الاختبار، وفقًا للبروفيسور كاثرين ويليامز، عالمة النفس البيئي في جامعة ملبورن. تقول ((لقد أثبتت الأبحاث باستمرار تعزيز الإبداع بعد الانغماس في البيئات الطبيعية)).
الهدوء والرفاهية
يقول ستراير ((معظم التوتر الذي نواجهه اليوم لا يتطلب استجابة جسدية، ولكنه لا يزال يثير نفس رد الفعل الفسيولوجي، ارتفاع مستويات الكورتيزول، وزيادة معدل ضربات القلب واليقظة، التي يمكن أن تؤثر على وظائف المناعة والقلب والأوعية الدموية، وكذلك الذاكرة والمزاج والانتباه)). ويضيف أن ((التعرض للطبيعة ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، فرع الجهاز العصبي المرتبط بحالة الراحة، وهذا يغرس مشاعر الهدوء والرفاهية التي تمكننا من التفكير بشكل أكثر وضوحًا وإيجابية، تمامًا كما حدث لي أثناء جولتي على ضفاف الميناء)).

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