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تنافس 90 ماعزا عارضيا أصيلا

12/4/2023 11:15:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تنافس نحو 90 ماعزًا عارضيًا ((أصيلًا)) و((نادرًا))، على 6 فروع في مسابقة أفضل وأجمل ماعز عارضي في الملتقى الأول للماعز العارضي بالأحساء، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية، وحضور حشد من المربين والمهتمين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتجاوز سعر الرأس الواحد 80 ألف ريال، وشهد الملتقى توزيع 150 كيسًا من الأعلاف المتكاملة.
نسخ مقبلة
أوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الخليل، على هامش حضوره للملتقى، أن الوزارة، تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفعاليات والأنشطة والبرامج الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، فلذلك حرصنا في الأحساء على تنظيم هذا الملتقى، بهدف تعزيز روح التنافس بين مربي سلالة الماعز العارضي، وذلك لتحسين إنتاج السلالات الحيوانية التي تحقق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الثروة الحيوانية، وهو فرصة للمربين لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات المتعلقة بتربية الماعز العارضي، متأملين أن تكون هذه النسخة امتدادًا لنسخ مقبلة في المواسم المقبلة.
روابط متخصصة
أعلن رئيس الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في الأحساء عبدالعزيز بوموزة، إطلاق رابطة هجر للماعز العارضي تحت مظلة الجمعية، برئاسة مسهي القحطاني، مضيفًا أن الجمعية تسعى لضم روابط أخرى متخصصة في الثروة الحيوانية، كرابطة للأبقار، والأغنام البربرية، والماعز الصلالي، وطيور الزينة، لافتًا إلى أن الجمعية بصدد تأسيس مركز تدريب وتأهيل للأسر المنتجة للتدريب على اقتصادات تربية وتكاثر الثروة الحيوانية، والصناعات التحويلية من مدخلات ومخرجات الثروة الحيوانية ((الأعلاف، تدوير المخلفات الزراعية، الأسمدة العضوية، إنتاج السمن الحيواني، والتدريب على وقاية الثروة الحيوانية والطرق الصحيحة لاستخدام اللقاحات البيطرية وطرق تخزينها.
عيوب التغذية التقليدية
أكد الطبيب البيطري الدكتور ياسين الرمضان، أن من بين عيوب نظام التغذية التقليدية، عدم توفير جميع الاحتياجات الغذائية للحيوان خصوصًا العناصر الغذائية، وعدم قدرة الماشية على هضم حبوب الشعير بشكل كامل مما يقلل كفاءة الاستفادة منه ويفقد 10- 25% بالروث، وارتفاع نسبة الهدر والفقد في دريس البرسيم والشعير، نتيجة النقل والتداول داخل الحظائر، وارتفاع أسعار الشعير ودريس البرسيم مقارنة ببدائلهما مثل الذرة الصفراء أو الأعلاف الخضراء الأخرى.
جبل عارض في نجد
بدورهم، بين حمد الرزقي ((رئيس لجنة التحكيم لاختيار أجمل ماعز عارضي))، والمربون كل من: عبدالمنعم البراهيم، وأحمد الرشيد، وعبدالمجيد الغامدي، أن الملتقى، متخصص في السلالات الأصيلة والنادرة، وتعود نشأته إلى جبل عارض في نجد، ويتحمل الحرارة والبرودة الشديدتين، ويمتاز بجمال وكبر الرأس، وكثافة الشعر اللون الأسود ونعومته، وأذان طويلة، وعرض الظهر، وتكاثره بواقع 3 رؤوس في 16 شهرًا.

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