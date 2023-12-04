مكة والرياض والشرقية تتصدر قضايا الأحوال الشخصية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم في كافة المناطق 69012 قضية خلال 2023، وعدد الجلسات 150928 جلسة، والأحكام 63129 حكمًا، والقرارات 62583 قرارًا، وتصدرت 3 مناطق، من حيث ارتفاع عدد القضايا المنجزة من قبل محاكم الأحوال الشخصية، كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية.
محاكم الأحوال الشخصية
أوضح المحامي فهد عادل، أن قضايا الأحوال الشخصية تتمثل في قضايا الحضانة والطلاق وفسخ النكاح والخلع وما يتعلق بالميراث وخلافات الإرث، وأيضا النفقة (للزوجة أو الأولاد) وما يترتب على الزوج، وقضايا الزيارة وتختص بها محاكم الأحوال الشخصية، حيث من ضمن اختصاصات هذه المحاكم إثبات الوصية، والنسب، والوفاة، واستخراج حصر الورثة أيضًا، من ضمن اختصاصات هذه المحاكم توزيع الورث التركات وتزويج من لا ولي لها وأيضًا النظر في قضايا الأوقاف وتعيين ولي الوقف، وتتميز محاكم الأحوال الشخصية بسرعة إنجاز القضايا بعد النظر بها من قبل
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