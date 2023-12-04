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مكة والرياض والشرقية تتصدر قضايا الأحوال الشخصية

12/4/2023 11:15:41 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم في كافة المناطق 69012 قضية خلال 2023، وعدد الجلسات 150928 جلسة، والأحكام 63129 حكمًا، والقرارات 62583 قرارًا، وتصدرت 3 مناطق، من حيث ارتفاع عدد القضايا المنجزة من قبل محاكم الأحوال الشخصية، كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية.
محاكم الأحوال الشخصية
أوضح المحامي فهد عادل، أن قضايا الأحوال الشخصية تتمثل في قضايا الحضانة والطلاق وفسخ النكاح والخلع وما يتعلق بالميراث وخلافات الإرث، وأيضا النفقة (للزوجة أو الأولاد) وما يترتب على الزوج، وقضايا الزيارة وتختص بها محاكم الأحوال الشخصية، حيث من ضمن اختصاصات هذه المحاكم إثبات الوصية، والنسب، والوفاة، واستخراج حصر الورثة أيضًا، من ضمن اختصاصات هذه المحاكم توزيع الورث التركات وتزويج من لا ولي لها وأيضًا النظر في قضايا الأوقاف وتعيين ولي الوقف، وتتميز محاكم الأحوال الشخصية بسرعة إنجاز القضايا بعد النظر بها من قبل

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