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عاصفة ثلجية تضرب موسكو وتعطل حركة المرور والملاحة الجوية

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتاحت عاصفة ثلجية موسكو، ليلة الأحد مما تسبب في تعطيل حركة المرور والرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية. وبدأ تساقط الثلوج، حيث بلغ حوالى 23 سم كما غطت مدرجات الطائرات مما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن نحو 135 ألف شخص يعملون على إزالة الثلوج المتكدسة في الشوارع.
وذكرت دارة النقل في موسكو أن ما يقرب من 200 شاحنة علقت في الثلوج خلال الـ 24 ساعة الماضية

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