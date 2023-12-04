عاصفة ثلجية تضرب موسكو وتعطل حركة المرور والملاحة الجوية

(MENAFN
- Al Watan) اجتاحت عاصفة ثلجية موسكو، ليلة الأحد مما تسبب في تعطيل حركة المرور والرحلات الجوية في 3 مطارات في العاصمة الروسية. وبدأ تساقط الثلوج، حيث بلغ حوالى 23 سم كما غطت مدرجات الطائرات مما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن نحو 135 ألف شخص يعملون على إزالة الثلوج المتكدسة في الشوارع.
وذكرت دارة النقل في موسكو أن ما يقرب من 200 شاحنة علقت في الثلوج خلال الـ 24 ساعة الماضية
MENAFN04122023000089011017ID1107535708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.