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5% انخفاضا بقروض شراء السيارات

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت قروض شراء السيارات بنسبة 5% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن انخفضت قيمة القروض التي حصل عليها الأفراد خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 11 مليار ريال منخفضة من 11.6 مليار ريال خلال ذات الربع من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي انخفاضا في أغلب القروض الاستهلاكية مما أدى إلى انخفاض إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية بنسبة 3.7% منخفضة من 448.1 مليار ريال الى 444.4 مليار ريال، في حين زادت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 19.8% مرتفعة من 22.1 مليار ريال إلى 26.4 مليار ريال.
القروض المنخفضة
وإضافة لانخفاض القروض الاستهلاكية لشراء السيارات انخفضت قروض ترميم المنازل والعقارات بنسبة 21.1% منخفضة من 14.2 مليار ريال إلى 11.2 مليار ريال، كما انخفضت قروض شراء أثاث وسلع معمرة بنسبة 8.2% منخفضة من 8.6 مليارات ريال إلى 7.9 مليارات ريال، كما انخفضت قروض الرعاية الصحية بنسبة 8.3% منخفضة من 568 مليون ريال إلى 521 مليون ريال، وانخفضت القروض الأخرى بنسبة 0.11% منخفضة من 406.1 مليارات ريال إلى 405.6 مليارات ريال.
القروض المرتفعة
وسجلت كل من قروض التعليم والسياحة والبطاقات الائتمانية ارتفاعات متفاوتة حيث ارتفعت قروض التعليم بنسبة 16% مرتفعة من 6 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، كما ارتفعت قروض السياحة والسفر بنسبة 14% مرتفعة من 787 مليون ريال إلى 897 مليون ريال، في حين ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 19.8% مرتفعة من 22.1 مليار ريال إلى 26.4 مليار ريال.
Asf:
القروض الاستهلاكية ((بالمليون ريال))
سيارات ووسائل نقل شخصية= - 5%
الربع الثالث 2022= 11.631
الربع الثالث 2023= 11.064
ترميم وتحسين عقارات= - 21.1%
الربع الثالث 2022= 14.269
الربع الثالث 2023= 11.262
أثاث وسلع معمرة= - 8.2%
الربع الثالث 2022= 8.682
الربع الثالث 2023= 7.967
تعليم = 16%
الربع الثالث 2022= 6.080
الربع الثالث 2023= 7.051
الرعاية الصحية= - 8.3%
الربع الثالث 2022= 568
الربع الثالث 2023= 521
سياحة وسفر= 14%
الربع الثالث 2022= 787
الربع الثالث 2023= 897
أخرى= - 0.11%
الربع الثالث 2022= 406.121
الربع الثالث 2023= 405.685
المجموع= - 3.7%
الربع الثالث 2022= 448.139
الربع الثالث 2023= 444.448
إجمالي قروض بطاقات الائتمان= 19.8%
الربع الثالث 2022= 22.123
الربع الثالث 2023= 26.494

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