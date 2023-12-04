5% انخفاضا بقروض شراء السيارات

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت قروض شراء السيارات بنسبة 5% خلال العام الحالي، وذلك بعد أن انخفضت قيمة القروض التي حصل عليها الأفراد خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 11 مليار ريال منخفضة من 11.6 مليار ريال خلال ذات الربع من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي انخفاضا في أغلب القروض الاستهلاكية مما أدى إلى انخفاض إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية بنسبة 3.7% منخفضة من 448.1 مليار ريال الى 444.4 مليار ريال، في حين زادت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 19.8% مرتفعة من 22.1 مليار ريال إلى 26.4 مليار ريال. القروض المنخفضة
وإضافة لانخفاض القروض الاستهلاكية لشراء السيارات انخفضت قروض ترميم المنازل والعقارات بنسبة 21.1% منخفضة من 14.2 مليار ريال إلى 11.2 مليار ريال، كما انخفضت قروض شراء أثاث وسلع معمرة بنسبة 8.2% منخفضة من 8.6 مليارات ريال إلى 7.9 مليارات ريال، كما انخفضت قروض الرعاية الصحية بنسبة 8.3% منخفضة من 568 مليون ريال إلى 521 مليون ريال، وانخفضت القروض الأخرى بنسبة 0.11% منخفضة من 406.1 مليارات ريال إلى 405.6 مليارات ريال. القروض المرتفعة
وسجلت كل من قروض التعليم والسياحة والبطاقات الائتمانية ارتفاعات متفاوتة حيث ارتفعت قروض التعليم بنسبة 16% مرتفعة من 6 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، كما ارتفعت قروض السياحة والسفر بنسبة 14% مرتفعة من 787 مليون ريال إلى 897 مليون ريال، في حين ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 19.8% مرتفعة من 22.1 مليار ريال إلى 26.4 مليار ريال.
Asf:
القروض الاستهلاكية ((بالمليون ريال))
سيارات ووسائل نقل شخصية= - 5%
الربع الثالث 2022= 11.631
الربع الثالث 2023= 11.064
ترميم وتحسين عقارات= - 21.1%
الربع الثالث 2022= 14.269
الربع الثالث 2023= 11.262
أثاث وسلع معمرة= - 8.2%
الربع الثالث 2022= 8.682
الربع الثالث 2023= 7.967
تعليم = 16%
الربع الثالث 2022= 6.080
الربع الثالث 2023= 7.051
الرعاية الصحية= - 8.3%
الربع الثالث 2022= 568
الربع الثالث 2023= 521
سياحة وسفر= 14%
الربع الثالث 2022= 787
الربع الثالث 2023= 897
أخرى= - 0.11%
الربع الثالث 2022= 406.121
الربع الثالث 2023= 405.685
المجموع= - 3.7%
الربع الثالث 2022= 448.139
الربع الثالث 2023= 444.448
إجمالي قروض بطاقات الائتمان= 19.8%
الربع الثالث 2022= 22.123
الربع الثالث 2023= 26.494
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