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أهم 5 ملفات لحقوق ذوي الإعاقة

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفل المجتمع الدولي هذه الأيام بالذكرى الـ31 على صدور قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة، في الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. في المملكة كفل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ركزت على عدم التمييز على أساس الإعاقة وإتاحة فرص متكافئة، وتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وشمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات لمتطلبات هذه الفئة، وتدريب كوادر معنية بخدمتهم في جميع الجهات. سؤالي: مع أن المملكة صادقت على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لـ ((حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)) والبرتوكول الخاص بها عام 2008 ووضعت آليات تنفيذها إلا أن هناك عدة ملفات ومطالبات لذوي الاحتياجات الخاصة كتبت في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وعرضت في القنوات الفضائية ولم تنفذ، أعرض لكم أهمها بشكل مختصر:
ملف التوظيف: إذ كفلت أنظمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المساواة وعدم التمييز في الوظائف، وفي المقابل نجد أن كثيرا من الوظائف الإدارية في القطاع الحكومي والخاص محدودة جدا لهذه الفئة بمعنى أن فرص التوظيف محدودة جدًا لأصحاب الهمم بالقياس لعدد الوظائف المطروحة.
ملف الترقيات: يذكر أحد أصحاب الهمم بأنه مكث في وظيفته الحكومية 14 عامًا ولم تتوفر له فرصة الترقية علمًا بأنه طالب كثيرًا حتى استحقها أخيرًا قبل عدة شهور، فهل يعقل أن يتم التعامل مع هذه الفئة بهذه الطريقة! أحد المتضررين ذهب للخدمة المدنية وذكر لهم بأن ثمة أمرا ملكيا يقضي بتوجيه الأفضلية والأولوية لذوي الإعاقة في الترقيات والتوظيف، المفاجأة كانت في رد الموظف، قائلًا له: نعم، لكن لم يأتيني أمر بتطبيقه!
ملف التقاعد: من الصعوبة بمكان أن يمكث الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 25 عامًا حتى يحصل على تقاعد مبكر، أو 50 سنة وأكثر حتى يحصل على الراتب الكامل، هذه الفئة لديها بعض الأعراض الجسدية نتيجة جلوسهم المستمر على العربة ولسنوات طويلة، تنعكس على مزاولتهم للمهنة، وعليه يجب أن يقلص التقاعد المبكر إلى 15 سنة والحصول على الراتب كامل إلى 40 سنة بحد أقصى.
ملف الإسكان: أغلب رواتب المعاقين في القطاعات الحكومية والخاصة من 6000 إلى 8000 ريال، وهي رواتب متدنية جدًا لرب أسرة معاق لديه زوجة وأطفال خاصة في ظل غلاء المعيشة، يذكر أحد أصحاب الهمم أن وزارة الإسكان لا تنظر لطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة كون رواتبهم محدودة جدا، ويكمل وحتى لو تم الرد والموافقة كيف يستطيع المعاق أن يسحب من راتبه 3000 ريال شهريا، هل يستطيع بــ 4000 ريال أن يوفر لزوجته وأولاده كل احتياجاتهم المعيشية، وعليه يجب على وزارة الإسكان النظر إلى طلبات هذه الفئة الغالية علينا وتقليل أقساطهم إلى 500 ريال و600 ريال كحد أقصى، خاصة أن الدعم والإعانات أو ما يسمى (التأهيل الشامل) يتم إيقافه بشكل مباشر في حال وصل راتب الموظف لـ4000 ريال.
ملف سيارات المعاقين: يذكر أحد أصحاب الهمم بأنه يستحق الحصول على سيارة، فهو أحد الفئة المستحقة (فئة الشلل الكامل، أو فئة المقعدين، أو فئة المفاصل الصناعية) وبعد مطالبته والذهاب للكشف الطبي ذكر له الطبيب الأجنبي أنه غير مستحق، سأله لماذا؟ كرر له ذات الإجابة: أنت غير مستحق.
من الأهمية بمكان إعادة النظر في التدابير المتخذة بشأن قرار سيارات المعاقين وتيسيرها قدر الحاجة.

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