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كيسنجر وفلسفة التكيف مع عالم ليس لديه أجوبة نهائية

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) على مدى خمس سنوات ونصف، كان هنري كيسنجر مستشارًا للأمن القومي الأمريكي ووزيرًا للخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والرئيس جيرالد فورد.
وصل الدكتور هنري كيسينجر إلى نيويورك عام 1938 قادمًا من مدينة فويرث الألمانية هربًا من الاضطهاد النازي - كان ذلك قبل هزيمة الرايخ الثالث بأيدي الحلفاء، وتهاوي النازية في ألمانيا - وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1943، وخدم مدة ثلاث سنوات في الجيش الأمريكي، ومن ثم التحق بجامعة هارفارد الشهيرة وحصل على الدكتوراة، وبعد ذلك انضم إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وعند ذلك استقطبته الإدارة الأمريكية وبخاصة إدارتي نيكسون وخلفه جيرالد فورد، حيث أسندت إليه حقيبة وزارة الخارجية، وأدى دورًا دبلوماسيًا محوريًا خلال الحرب الباردة، والانفتاح الدبلوماسي على الصين، والتحالف الأطلسي، والأسلحة الإستراتيجية، والعلاقات بين الشرق والغرب، والعلاقات الأمريكية ـ السوفيتية، واختراق العالم الشيوعي، ومؤتمر الأمن الأوروبي، والعلاقات مع أمريكا اللاتينية، والإستراتيجية الأمريكية في إفريقيا، والسياسة التقليدية في الشرق الأوسط.
وقد اعتبر في ذلك الوقت أفضل دبلوماسي أمريكي في القرن الـ20، ومن أبرز السياسيين في التاريخ الأمريكي الحديث، وأصبح حينها صديقًا للزعماء، ويتحدث مع رؤساء العالم، ويفتي في السياسة العالمية، وكانت إسهاماته حجر الزاوية في تطوير السياسة الخارجية الأمريكية.
وكانت فلسفته السياسية تقوم على [تفكيك الأزمات الكبرى وإعادة تركيبها بما يناسب الواقع] والبحث عن عالم ليس لديه أجوبة نهائية.
هذا هو الجو العام الذي تصاعد فيه الخط البياني للدكتور هنري كيسنجر ولكن ليس لهذه الأسباب أتحدث عنه الآن، وإنما حول مواقفه السياسية والدبلوماسية من القضية الفلسطينية، ففي آخر لقاء له قبل وفاته وبعد أن تداعى جسده تحت ثقل السنوات، فلا بأس حينها من أن يكسب نقطة لصالح حقوق الإسرائيليين داعيًا إلى ردع الفلسطينيين بالقوة، فقد كان على طول تاريخه السياسي كمستشار للأمن القومي الأمريكي ووزيرًا للخارجية يتصرف بانحياز كامل لإسرائيل، وكأنه جزء من الدبلوماسية الإسرائيلية، فقد كان يؤيد بشده القمع الإسرائيلي للفلسطينيين وإدارة الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية وفق الهوى الإسرائيلي، مؤسسًا هذه الرؤية السياسية على أساس هويته اليهودية.
وقد بدت هذه الحقيقة واضحة في وزراء الخارجية الأمريكيين ذوي الأصول اليهودية، وأصبحت التوجه الغالب على العقليات السياسية اليهودية الأمريكية، وهذا يعني تأكيد الالتزام بالمضي في الخط السياسي بحسب التصور الذي رسمه الدكتور هنري كيسنجر، والذي يحمل مواقف غير موضوعية ومتحيزة اتجاه إسرائيل، ومتحاملة على الفلسطينيين والتي تلقي بظلالها على واقع القضية الفلسطينية، وذلك عبر سياسات توزيع الأدوار والترويج للشعارات السياسية المغلوطة والمتمثلة [في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها] وهو شعار روج له كيسنجر في السبعينيات، وقد ازداد الشعار تعمقًا وتجددًا في الفكر السياسي الأمريكي كمرتكز سياسي يوفر لإسرائيل الدعم العسكري والتنسيق السياسي وتكريس سياسة الأمر الواقع رغم تناقض هذا الشعار مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واليوم يرفع هذا الشعار وزراء خارجية دول الغرب الصناعي، وبمرور الوقت سعت الصهيونية العالمية إلى ترسيخ هذا الشعار في أذهان الغرب، ليصبح من الثوابت السياسية بما يعني بأن الحروب الأسرائيلية ذات طبيعة دفاعية تستهدف حماية الإنسان الإسرائيلي وتحميل الفلسطيني مسؤولية الحروب وما تجره من ويلات، وذلك من خلال آليات الخداع الممنهج في حلقات لا تنتهي من التعبئة والحشد وصناعة كل مبررات الخصومة والعداوة والمناورات السياسية وحبس الإنسان الفلسطيني في ذاته، وتكبيله وإبقائه مدانًا ومتهمًا ولا يقبل منه حتى مجرد الدفاع عن نفسه وأرضه ومهما حاول فإنه سوف يتعرض للإبادة أو التهجير والحصار والعزل والموت والذي نرى واقعه اليوم في غزة والمتمثل في القهر والبطش والموت.. الانفجارات وأفواج جثث الموتى والجرحى التي تنقل إلى المدافن والمستشفيات.
فبقدر ما كانت القضية الفلسطينية عادلة وحقيقة فرضت نفسها على الوعي العالمي إلا أنها قوبلت بالتجاهل الكبير والجحود والخداع والتضليل وبذل الوعود مع تأجيل التنفيذ وتعقيد المواقف بدعوى محاولة البحث عن حلول.

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