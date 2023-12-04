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قلب الطفل يشهد

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) ولد في قرية صغيرة في جمهورية غامبيا وكانت لديه مشكلة في القلب، وللظروف الصعبة التي تعيشها أسرته حاولوا علاجه بالطرق الشعبية التقليدية، ومن المعتاد استغلال ذلك الطفل وجهل أسرته بالطب الحديث من قبل ممهتني الدجل والشعوذة، وللأسف ساءت حالته وأوشك على أن تنتهي حياته التي لم يطل استمتاعه بها. ومن لطف الله أن الطفل قد مر اسمه على إحدى مستشفيات العاصمة فتم التواصل مع أسرته وإبلاغهم بحضورهم في أقرب فرصة فتم تشخيصه وأجريت له عملية جراحية في الأسبوع نفسه مع تركيب الأجهزة الطبية المساعدة لحالته.
أما من أجرى تلك العملية فهم طاقم طبي وصحي من نخبة الممارسين الصحيين في المستشفيات المرجعية على مستوى المملكة العربية السعودية تم تفريغهم من أعمالهم لهذه المهمة الإنسانية، والسبب أن فريقا استكشافيا يتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زار ذلك البلد من ضمن عدة بلدان لتحديد البلد الأكثر حاجة ونوع التخصص الصحي، وفورًا تجهز برامج ومشاريع متخصصة لتلك الحملات العلاجية الصحية مثل برامج (جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأطفال، جراحة المخ والأعصاب) في السودان بين 11 و 23 سبتمبر 2023، و(جراحة وقسطرة القلب) جمهورية غرقيزستان أكتوبر 2023، و(جراحات العظام، جراحة قلب الأطفال، حديثي الولادة) اليمن 07 - 14 أكتوبر 2023 وهكذا في موريتانيا وبنجلاديش ودول حول العالم وصولًا إلى دول في أمريكا الجنوبية بعضها لم نسمع عنها من قبل ومع ذلك لم يغب عن خارطة المركز وعيونه الاستكشافية لتلمس احتياج الإنسان حول العالم بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وأي تفاصيل أخرى، فالمهم هو الإنسان فوق أي أرض وتحت أي سماء.
ما أريد قوله إنه حينما مثلا تحصل المملكة على 119 صوتًا في ترشيح عالمي مثل إكسبو 2030 والمركز الثاني يحصل على أقل من %10 من الأصوات فهذا لم يكن مجاملة أو محاباة، بل إن العالم يعي ما معنى أن تضع المملكة نصب عينيها اهتمامًا بأي جانب، فلن تبرح مكانها حتى تحقق ما بدأته وبأرقام عالمية لا مجال فيها للمنافسة، وخير برهان صحة قلب ذلك الطفل الذي ولد في قرية على بقعة منسية على أحد أطراف القارة الأفريقية ولأجل ذلك القلب الصغير تحركت أساطيل من الطواقم الطبية حتى شفي ذلك القلب وغيره مئات الآلاف حول العالم، فإن أنكر البعض ما فعلته السعودية تجاههم فإن (قلب الطفل يشهد).

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