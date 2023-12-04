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%82 من المنشآت التدريبية أهلية

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) فاقت منشآت التدريب الأهلية منشآت التدريب العامة، إذ بلغ إجمالي المنشآت 1576 منشأة، منها 1285 منشأة تدريب أهلية للبنين والبنات بـ82%، مقابل 291 منشآت تدريب العامة بـ8%، في وقت تصدرت منطقة الرياض أكثر المناطق منشآت تدريب أهلية وعامة بـإجمالي 496 منشأة.
5% انخفاض
كشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الماضي، انخفاض أعداد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، والثانوية الصناعية في الإصلاحيات 5%، وانخفاض أعداد المقيدين 3%، وانخفاض أعداد الخريجين 30%.
وبلغ إجمالي الرخص الجديدة 156 رخصة، وإجمالي الرخص المجددة 316 رخصة، وإجمالي الرخص الملغاة بناء على طلب المالك 4 رخص، والرخص الملغاة لعدم التجديد 14 رخصة، والرخص الملغاة لمخالفات 6 رخص.
33 % الرياض
تصدرت الرياض أكثر المناطق منشآت التدريب الأهلية، حيث بلغت 428 منشأة بـ33%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 263 منشأة بـ20%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 241 منشأة بـ19%، والقصيم رابعًا بإجمالي 63 منشأة بـ5%، والمدينة المنورة خامسًا بإجمالي 60 منشأة بـ4.66%.
الأكثر كليات
استحوذت الكليات التقنية على المنشآت التدريبية العامة بـ140 كلية، وحلت المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات ثانيًا بـ98 معهدًا، ومعاهد الشركات الاستراتيجية ثالثًا بـ45 معهدًا، والكليات التقنية العامة رابعًا بـ8 كليات، وتصدرت الرياض المنشآت التدريبية بـ23%، وعسير ثانيًا بـ12%، ومكة والقصيم ثالثًا بـ11.68%، والشرقية رابعًا بـ11%.

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