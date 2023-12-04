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تراجع قضايا الاتجار بالبشر إلى 5 شهريا

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت جرائم الاتجار بالأشخاص، بحسب تقرير إحصائي للنيابة العامة 80% بعد أن كانت في 2021، نحو 127 قضية بواقع 177 متهما، ووصل عددها 54 قضية بواقع 74 متهما فقط في 2022.
وبلغت قضايا الاتجار بالأشخاص في 2021 نحو 11 قضية في الشهر، بينما بلغ معدل قضايا الاتجار بالأشخاص في 2022 فقط 5 قضايا، كما انخفض عدد المتهمين في 2021 من 177 متهما إلى 74 متهما في 2022.
كرامة الإنسان
شددت النيابة العامة على المعاقبة بالسجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو شرع فيها أو أسهم بها، ذلك أن المملكة تأسست على نهج الشريعة الإسلامية التي من أولوياتها المحافظة على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وضمان حريته، والاتجار بالأشخاص من أبشع الجرائم، فهو ينتهك حقوق الإنسان ويسلب حريته.
ظروف معيشية
تأخذ المملكة على عاتقها مواجهة هذه الجرائم ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، وأولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، وحماية حقوق الإنسان وقيمته، وحفظ كرامته ورعايته، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لضمان تحقيق كرامته، وأنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء. كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي نظم الإجراءات الواجب اتباعها، لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة، وأوكل تنفيذ ذلك إلى عدد من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وفق الأنظمة.
رعاية الضحايا
يشارك الأمن العام جميع القطاعات المسؤولة في مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يستقبل البلاغات على مدى الساعة. كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية، ويجمعون الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويقدمون المتهمين للعدالة.
وقام مشروع نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بإنشاء دور إيواء لرعاية وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ويناط بهذه الدور رعاية الضحايا اجتماعياً ونفسياً وتعليمياً، على أن تكون الإقامة في الدار مؤقتة، وفق المصلحة التقديرية لصاحب الصلاحية.
إكراه وتهديد
تحظر المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

MENAFN04122023000089011017ID1107535699

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