هل يرحل بانيجا عن الليث؟

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت أنباء إعلامية أرجنتينية رغبة قائد الشباب الأرجنتيني إيفر بانيجا، في الرحيل عن الليث خلال الميركاتو المقبل.
وذكرت شبكة ((TYC)) الأرجنتينية، أن بانيجا يحلم بالعودة إلى بوكا جونيور، ويسعى لمغادرة الشباب مجانًا قبل نهاية عقده الحالي.
وكان بانيجا انتقل إلى الشباب في 2020، قادمًا من إشبيلية الإسباني، كما سبق له اللعب لبوكا جونيورز في بداية مسيرته، ويرتبط الآن بعقد مع الليث حتى نهاية الموسم الجاري. وأوضحت أن بانيجا يتحدث مع إدارة ناديه من أجل إنهاء عقده في الميركاتو الشتوي، وانضمامه لبوكا جونيورز، حيث إن النادي الأرجنتيني لا ينوي دفع أي مقابل مادي للتعاقد مع اللاعب.
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