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هل يرحل بانيجا عن الليث؟

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت أنباء إعلامية أرجنتينية رغبة قائد الشباب الأرجنتيني إيفر بانيجا، في الرحيل عن الليث خلال الميركاتو المقبل.
وذكرت شبكة ((TYC)) الأرجنتينية، أن بانيجا يحلم بالعودة إلى بوكا جونيور، ويسعى لمغادرة الشباب مجانًا قبل نهاية عقده الحالي.
وكان بانيجا انتقل إلى الشباب في 2020، قادمًا من إشبيلية الإسباني، كما سبق له اللعب لبوكا جونيورز في بداية مسيرته، ويرتبط الآن بعقد مع الليث حتى نهاية الموسم الجاري. وأوضحت أن بانيجا يتحدث مع إدارة ناديه من أجل إنهاء عقده في الميركاتو الشتوي، وانضمامه لبوكا جونيورز، حيث إن النادي الأرجنتيني لا ينوي دفع أي مقابل مادي للتعاقد مع اللاعب.

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