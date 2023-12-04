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العميد يفقد لاعبيه قبل المونديال

12/4/2023 11:15:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها مدافع الاتحاد حسن کادش، بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها في المعدة قبل اللقاء الماضي أمام الخليج، حاجته إلى مرحلة علاج سيحددها الجهاز الطبي بناءً على التقارير الطبية.
بدوره، خضع لاعب الوسط عوض الناشري لعملية جراحية بموضع إصابته التي تعرض لها مؤخرا في العضلة الضامة، وسيغيب اللاعبان عن العميد خلال الفترة المقبلة، وخصوصا في مونديال الأندية

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