العميد يفقد لاعبيه قبل المونديال

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها مدافع الاتحاد حسن کادش، بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها في المعدة قبل اللقاء الماضي أمام الخليج، حاجته إلى مرحلة علاج سيحددها الجهاز الطبي بناءً على التقارير الطبية.
بدوره، خضع لاعب الوسط عوض الناشري لعملية جراحية بموضع إصابته التي تعرض لها مؤخرا في العضلة الضامة، وسيغيب اللاعبان عن العميد خلال الفترة المقبلة، وخصوصا في مونديال الأندية
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