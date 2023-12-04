صراع العمالقة بنصف نهائي السلة

صراع العمالقة بنصف نهائي السلة
التاريخ
12/4/2023 11:15:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) يقام اليوم نصف نهائي كرة السلة للرجال بدورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية، التي تدور رحاها في الرياض، إذ يلتقي الهلال والأهلي، ويتواجه النصر وأحد في مباراتي اليوم لبلوغ النهائي.
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