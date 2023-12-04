ضمك يغلق المساحات
التاريخ
12/4/2023 11:15:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب ضمك، الروماني، كوزمين كونترا، من تحضيرات فارس الجنوب لمواجهة الاتحاد بعد غد، وطبق الطريقة الفنية التي سيعتمدها للمواجهة، وذلك عبر مران فني معتمدًا على إغلاق المساحات، والهجوم المرتد.
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