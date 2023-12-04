الاتحاد قوة

(MENAFN
- Al Watan) حسم الاتحاد صدارة المجموعة الثالثة لدوري آسيا لمصلحته، مؤكدا تفوق الأندية السعودية في دور المجموعات، لينضم إلى النصر الذي حسم صدارة المجموعة الخامسة، والهلال الذي تصدر المجموعة الرابعة، وجاء حسم العميد للصدارة القارية، بعد أن ضمن التأهل لثمن النهائي مسبقا، بتغلبه الاتحاد على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات للبطولة القارية،سجل للعميد صالح العمري ((14))، وجواو جوتا ((69))، لسباهان، رامين رضائيان ((48))، ليرفع النمور رصيدهم إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، وبقي سباهان على 10 نقاط ثانيا، وفي ذات المجموعة كسب القوة الجوية العراقي نظيره أجمك الأوزبكي 2/3، ليصل إلى 10 نقاط ثالثا متأخرا عن سباهان بفارق الأهداف، وختم أجمك مشواره في البطولة بلا رصيد نقطي.
MENAFN04122023000089011017ID1107535694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.