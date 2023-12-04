Tuesday, 05 December 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد قوة

12/4/2023 11:15:39 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم الاتحاد صدارة المجموعة الثالثة لدوري آسيا لمصلحته، مؤكدا تفوق الأندية السعودية في دور المجموعات، لينضم إلى النصر الذي حسم صدارة المجموعة الخامسة، والهلال الذي تصدر المجموعة الرابعة، وجاء حسم العميد للصدارة القارية، بعد أن ضمن التأهل لثمن النهائي مسبقا، بتغلبه الاتحاد على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات للبطولة القارية،سجل للعميد صالح العمري ((14))، وجواو جوتا ((69))، لسباهان، رامين رضائيان ((48))، ليرفع النمور رصيدهم إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، وبقي سباهان على 10 نقاط ثانيا، وفي ذات المجموعة كسب القوة الجوية العراقي نظيره أجمك الأوزبكي 2/3، ليصل إلى 10 نقاط ثالثا متأخرا عن سباهان بفارق الأهداف، وختم أجمك مشواره في البطولة بلا رصيد نقطي.

MENAFN04122023000089011017ID1107535694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث