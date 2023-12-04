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أموال الولايات المتحدة المخصصة لأوكرانيا تنفد

12/4/2023 11:15:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أرسلت إدارة بايدن إلى الكونجرس تحذيرا عاجلا بشأن الحاجة إلى الموافقة على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، قائلة إن الجهود الحربية التي تبذلها كييف للدفاع عن نفسها من الغزو الروسي قد تتوقف دون ذلك.
وفي رسالة إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ، وتم نشرها علنًا، حذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونج، من أن الولايات المتحدة ستنفد التمويل اللازم لإرسال الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، قائلة، إن ذلك من شأنه أن ((يركع)) أوكرانيا في ساحة المعركة.
وأضافت أن الأموال التي استخدمتها الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأوكراني قد استنفدت بالفعل، وإذا انهار الاقتصاد الأوكراني، فلن يتمكنوا من مواصلة القتال، بكل تأكيد.
استقبال صعب
وقد سعى بايدن إلى الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبًا لأوكرانيا واحتياجات أخرى، لكنه واجه استقبالًا صعبًا في الكابيتول هيل، حيث تتزايد الشكوك حول حجم المساعدة لأوكرانيا وحيث يصر حتى الجمهوريون الداعمون للتمويل. بشأن تغييرات في سياسة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين كشرط للمساعدة. وفي الوقت نفسه، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل، التي تخوض حرباً مع حماس في غزة، في حين أكد البيت الأبيض على ضرورة تلبية جميع الأولويات.
وقد خصص الكونجرس بالفعل 111 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 67 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية، و27 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية والمدنية، و10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية. وكتب يونج أن كل هذا المبلغ، باستثناء حوالي %3 من التمويل العسكري، قد تم استنفاده بحلول منتصف نوفمبر.
المساعدات العسكرية
وقالت إدارة بايدن، إنها أبطأت وتيرة بعض المساعدات العسكرية لكييف في الأسابيع الأخيرة لمحاولة تمديد الإمدادات حتى يوافق الكونجرس على مزيد من التمويل.
وكتب يونج: ((لم يعد لدينا المال لدعم أوكرانيا في هذه المعركة)). ((هذه ليست مشكلة العام المقبل. لقد حان الوقت الآن لمساعدة أوكرانيا الديمقراطية في مكافحة العدوان الروسي. لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونجرس)).
وجاءت الرسالة في أعقاب إحاطة سرية في الكابيتول هيل في 29 نوفمبر لكبار زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول الحاجة إلى المساعدة. أطلع مسؤولو الدفاع ومسؤولو الأمن القومي الآخرون زعماء الكونجرس ((الأربعة الكبار)) بينما يناقش الكونجرس حزمة التمويل التي قدمها الرئيس جو بايدن والتي تبلغ قيمتها حوالي 106 مليارات دولار، والتي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا ولكنها وقعت في شرك مطالب الجمهوريين بإجراء تغييرات على أمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مقابلة: ((لقد كانوا واضحين أن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة قريبًا – وكذلك يحتاج جيشنا إلى المساعدة قريبًا)).
خصص الكونجرس:
111 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
بما في ذلك 67 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية
27 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية والمدنية
10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية.

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