أموال الولايات المتحدة المخصصة لأوكرانيا تنفد

(MENAFN
- Al Watan) أرسلت إدارة بايدن إلى الكونجرس تحذيرا عاجلا بشأن الحاجة إلى الموافقة على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، قائلة إن الجهود الحربية التي تبذلها كييف للدفاع عن نفسها من الغزو الروسي قد تتوقف دون ذلك.
وفي رسالة إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ، وتم نشرها علنًا، حذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونج، من أن الولايات المتحدة ستنفد التمويل اللازم لإرسال الأسلحة والمساعدات إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، قائلة، إن ذلك من شأنه أن ((يركع)) أوكرانيا في ساحة المعركة.
وأضافت أن الأموال التي استخدمتها الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأوكراني قد استنفدت بالفعل، وإذا انهار الاقتصاد الأوكراني، فلن يتمكنوا من مواصلة القتال، بكل تأكيد.
استقبال صعب
وقد سعى بايدن إلى الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبًا لأوكرانيا واحتياجات أخرى، لكنه واجه استقبالًا صعبًا في الكابيتول هيل، حيث تتزايد الشكوك حول حجم المساعدة لأوكرانيا وحيث يصر حتى الجمهوريون الداعمون للتمويل. بشأن تغييرات في سياسة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين كشرط للمساعدة. وفي الوقت نفسه، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل، التي تخوض حرباً مع حماس في غزة، في حين أكد البيت الأبيض على ضرورة تلبية جميع الأولويات.
وقد خصص الكونجرس بالفعل 111 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 67 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية، و27 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية والمدنية، و10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية. وكتب يونج أن كل هذا المبلغ، باستثناء حوالي %3 من التمويل العسكري، قد تم استنفاده بحلول منتصف نوفمبر.
المساعدات العسكرية
وقالت إدارة بايدن، إنها أبطأت وتيرة بعض المساعدات العسكرية لكييف في الأسابيع الأخيرة لمحاولة تمديد الإمدادات حتى يوافق الكونجرس على مزيد من التمويل.
وكتب يونج: ((لم يعد لدينا المال لدعم أوكرانيا في هذه المعركة)). ((هذه ليست مشكلة العام المقبل. لقد حان الوقت الآن لمساعدة أوكرانيا الديمقراطية في مكافحة العدوان الروسي. لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونجرس)).
وجاءت الرسالة في أعقاب إحاطة سرية في الكابيتول هيل في 29 نوفمبر لكبار زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول الحاجة إلى المساعدة. أطلع مسؤولو الدفاع ومسؤولو الأمن القومي الآخرون زعماء الكونجرس ((الأربعة الكبار)) بينما يناقش الكونجرس حزمة التمويل التي قدمها الرئيس جو بايدن والتي تبلغ قيمتها حوالي 106 مليارات دولار، والتي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا ولكنها وقعت في شرك مطالب الجمهوريين بإجراء تغييرات على أمن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مقابلة: ((لقد كانوا واضحين أن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة قريبًا – وكذلك يحتاج جيشنا إلى المساعدة قريبًا)).
خصص الكونجرس:
111 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
بما في ذلك 67 مليار دولار لتمويل المشتريات العسكرية
27 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية والمدنية
10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية.
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