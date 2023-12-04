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14 يوما لتأسيس التعاونيات ومستقبلا 3 أيام

12/4/2023 11:15:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ((عرض)) مرئي في الملتقى: ((التعريفي بالجمعيات التعاونية بالأحساء ومقومات نجاحها)) بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، تسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية من 60 يومًا إلى 14 يومًا ((مؤتمتة بالكامل))، ويستهدف ألا يتجاوز تأسيس التعاونيات في المستقبل عن 3 أيام عمل، تعمل الوزارة على دعم التعاونيات المتميزة، التي تمتثل لمعايير حوكمة القطاع من خلال الدعم المالي بالإعانات لإطلاق مشاريع جديدة وتحسين الكفاءات الإدارية وتطوير البحوث والدراسات، وإطلاق وحدة العناية الفائقة للتعاونيات المتعثرة، وإطلاق برنامج استقطاب الكفاءات للتعاونيات.
التركيز طويل الأجل
جاء في العرض، أن من أبرز مزايا الجمعيات التعاونية، الاستفادة من اقتصاديات الحجم، والتركيز طويل الأجل، والتعاون والمرونة في العمل، كما تستفيد الجمعيات التعاونية من قنوات الدعم المؤسسي والدعم من البيئة المحيطة، وهناك عدة مبادرات أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة في دعم القطاع التعاونيات وتمكينها واستدامة أعمالها، ومن بينها:
01- تأسيس إدارة عامة جديدة متخصصة للجمعيات التعاونية للتركيز على دعم وتمكين القطاع.
02- عقد الشراكات مع جهات حكومية للتعاون في دعم قطاع التعاونيات.
03- عقد الشراكات مع الدول الرائدة والمنظمات العالمية التي تقدم برامج تدعم التعاونيات، لتحسين أدائها شاملا التدريب ومراجعة نماذج الأعمال.
04- رفع الوعي بالقطاع التعاوني، وأهدافه عبر حملات إعلامية على مستوى الوطن لزيادة انضمام أفراد المجتمع للتعاونيات ودعمها عبر القطاعين العام والخاص.
12 دعمًا وتمويلًا
بدوره، أبان مدير الدعم والتنظيم في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر الدهش، في الملتقى أن الوزارة، تقدم نحو 12 دعمًا وتمويلًا للتعاونيات، وهي: إعانة تأسيسية، وإعانة بناء مقر، ومكافأة مجلس الإدارة، وإعانة مدير، وإعانة مشاريع، وإعانة فنية، وإعانة البحوث والدراسات، وإعانة التدريب، وإعانة مخاطر، وإعانة خدمات اجتماعية، وإعانة تشغيلية، وإعانة محاسب.

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