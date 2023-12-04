14 يوما لتأسيس التعاونيات ومستقبلا 3 أيام

(MENAFN
- Al Watan) كشف ((عرض)) مرئي في الملتقى: ((التعريفي بالجمعيات التعاونية بالأحساء ومقومات نجاحها)) بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، تسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية من 60 يومًا إلى 14 يومًا ((مؤتمتة بالكامل))، ويستهدف ألا يتجاوز تأسيس التعاونيات في المستقبل عن 3 أيام عمل، تعمل الوزارة على دعم التعاونيات المتميزة، التي تمتثل لمعايير حوكمة القطاع من خلال الدعم المالي بالإعانات لإطلاق مشاريع جديدة وتحسين الكفاءات الإدارية وتطوير البحوث والدراسات، وإطلاق وحدة العناية الفائقة للتعاونيات المتعثرة، وإطلاق برنامج استقطاب الكفاءات للتعاونيات. التركيز طويل الأجل
جاء في العرض، أن من أبرز مزايا الجمعيات التعاونية، الاستفادة من اقتصاديات الحجم، والتركيز طويل الأجل، والتعاون والمرونة في العمل، كما تستفيد الجمعيات التعاونية من قنوات الدعم المؤسسي والدعم من البيئة المحيطة، وهناك عدة مبادرات أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة في دعم القطاع التعاونيات وتمكينها واستدامة أعمالها، ومن بينها:
01- تأسيس إدارة عامة جديدة متخصصة للجمعيات التعاونية للتركيز على دعم وتمكين القطاع.
02- عقد الشراكات مع جهات حكومية للتعاون في دعم قطاع التعاونيات.
03- عقد الشراكات مع الدول الرائدة والمنظمات العالمية التي تقدم برامج تدعم التعاونيات، لتحسين أدائها شاملا التدريب ومراجعة نماذج الأعمال.
04- رفع الوعي بالقطاع التعاوني، وأهدافه عبر حملات إعلامية على مستوى الوطن لزيادة انضمام أفراد المجتمع للتعاونيات ودعمها عبر القطاعين العام والخاص. 12 دعمًا وتمويلًا
بدوره، أبان مدير الدعم والتنظيم في الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر الدهش، في الملتقى أن الوزارة، تقدم نحو 12 دعمًا وتمويلًا للتعاونيات، وهي: إعانة تأسيسية، وإعانة بناء مقر، ومكافأة مجلس الإدارة، وإعانة مدير، وإعانة مشاريع، وإعانة فنية، وإعانة البحوث والدراسات، وإعانة التدريب، وإعانة مخاطر، وإعانة خدمات اجتماعية، وإعانة تشغيلية، وإعانة محاسب.
MENAFN04122023000089011017ID1107535690
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