145 % ارتفاع Bitcoin

(MENAFN
- Al Watan) تجاوزت عملة البتكوين الإلكترونية حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام في آسيا، بعد توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ليصل إجمالي ارتفاعها إلى 145%، وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 4% في آسيا إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرًا، وتم تداولها عند مستوى مرتفع يصل إلى 41.520 دولارًا اعتبارًا من الإثنين استنادًا إلى بيانات نقلتها وكالات عن Coin Metrics. وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2022 التي تخترق فيها عملة البتكوين مستوى 40 ألف دولار، وفقًا لـ LSEG. وارتفعت عملة البتكوين الآن بأكثر من 145% منذ بداية العام.
يأتي ذلك بعد أن هزت فضائح السوق بما في ذلك انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر من العام الماضي. في الشهر الماضي، أُدين مؤسس FTX، بانكمان فريد، بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده والمتعلقة بانهيار إمبراطوريته للعملات المشفرة.
قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Nexo: ((الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين في الرمال)).
وذكر تقرير لوكالة انباء الأسبوع الماضي أن مسؤولي لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التقوا بممثلين من Grayscale و BlackRock و Nasdaq. وفي مذكرة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها التقت مع Grayscale يوم الخميس حول التحويل المحتمل لصندوق Grayscale Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد منعتا هذه الخطوة سابقًا، لكن Grayscale طعن في هذا القرار في المحكمة وفاز.
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