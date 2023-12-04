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145 % ارتفاع Bitcoin

12/4/2023 11:15:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت عملة البتكوين الإلكترونية حاجز 40 ألف دولار للمرة الأولى هذا العام في آسيا، بعد توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ليصل إجمالي ارتفاعها إلى 145%، وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 4% في آسيا إلى أعلى مستوى خلال 19 شهرًا، وتم تداولها عند مستوى مرتفع يصل إلى 41.520 دولارًا اعتبارًا من الإثنين استنادًا إلى بيانات نقلتها وكالات عن Coin Metrics. وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2022 التي تخترق فيها عملة البتكوين مستوى 40 ألف دولار، وفقًا لـ LSEG. وارتفعت عملة البتكوين الآن بأكثر من 145% منذ بداية العام.
يأتي ذلك بعد أن هزت فضائح السوق بما في ذلك انهيار بورصة العملات المشفرة FTX في نوفمبر من العام الماضي. في الشهر الماضي، أُدين مؤسس FTX، بانكمان فريد، بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده والمتعلقة بانهيار إمبراطوريته للعملات المشفرة.
قال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة الأصول الرقمية Nexo: ((الآن بعد أن تمت إعادة النظر في مبلغ 40 ألف دولار لأول مرة منذ ما يقرب من 19 شهرًا، يبدو أن 48 ألف دولار و52 ألف دولار ستكون الخطين المهمين التاليين في الرمال)).
وذكر تقرير لوكالة انباء الأسبوع الماضي أن مسؤولي لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التقوا بممثلين من Grayscale و BlackRock و Nasdaq. وفي مذكرة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها التقت مع Grayscale يوم الخميس حول التحويل المحتمل لصندوق Grayscale Bitcoin Trust إلى صندوق استثمار متداول. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد منعتا هذه الخطوة سابقًا، لكن Grayscale طعن في هذا القرار في المحكمة وفاز.

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