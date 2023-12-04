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جيش الاحتلال يستغل الثغرات للحصار والدمار

12/4/2023 11:15:38 PM
(MENAFN- Al Watan) يسابق الاحتلال الإسرائيلي إلى توسعة هجماته قبل أي وقف جديد لإطلاق النار، حيث بدأت حليفته الولايات المتحدة تواجهه بالإدانات والدعوات الرافضة لصمتها عن العدوان الإسرائيلي ضد مدنيي غزة. فالعدد المتزايد للقتال، الذي يقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون، إنه أدى إلى مقتل عدة مئات من المدنيين منذ انتهاء الهدنة، الجمعة، من المرجح أن يزيد الضغط الدولي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وجدد الجيش الإسرائيلي دعوته إلى إخلاء جماعي من بلدة خان يونس الجنوبية، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي وسع فيه هجومه البري وقصف أهدافا في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وبينما تدعو إسرائيل إلى إخلاء مزيد من المناطق، ليس من الواضح أين يمكن أن يذهب الناس. فالملاجئ مكتظة بالفعل.
غارات جوية
وقال سكان، إنهم سمعوا غارات جوية وانفجارات في خان يونس وما حولها خلال الليل بعد أن أسقط الجيش منشورات تحذر الناس من الانتقال جنوبا باتجاه الحدود مع مصر. وأمر الجيش بإخلاء ما يقرب من عشرين حيًا في المدينة وما حولها.
وفي وقت لاحق من اليوم، حذر الجيش المدنيين بضرورة تجنب الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب بين خان يونس وبلدة دير البلح بوسط البلاد، قائلا إن الطريق أصبح ((ساحة معركة)) و((خطر للغاية)). ويشير ذلك إلى أن القوات الإسرائيلية تقترب من خان يونس من الشمال الشرقي، ربما مع خطط لعزل وسط غزة عن الجنوب.
وقال الأدميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش يلاحق حماس ((بأقصى قدر من القوة)) في الشمال والجنوب.
وأشار إلى خريطة تقسم جنوب غزة إلى عشرات الكتل من أجل إعطاء ((تعليمات دقيقة)) للسكان حول مكان الإخلاء.
ومع ذلك، تجاهل عديد من الفلسطينيين أوامر الإخلاء السابقة، قائلين إنهم لا يشعرون بأي قدر أكبر من الأمان في المناطق التي طُلب منهم اللجوء إليها – والتي تعرضت أيضًا للقصف بشكل متكرر. وفي الوقت نفسه، منع الجيش أولئك الذين فروا من الشمال من العودة، حتى أثناء وقف إطلاق النار.
مستوى لا يطاق
وقالت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال زيارة نادرة لغزة: ((إن مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق)).
وأضافت: ((من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة، ومع وجود حصار عسكري قائم، لا توجد أيضًا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليًا)).
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر تجاوز 15500، إضافة إلى أكثر من 41 ألف جريح.
وأكد متحدث باسم وزارة الصحة أن المئات قتلوا أو جرحوا منذ انتهاء وقف إطلاق النار، في وقت مبكر من يوم الجمعة. وقال أشرف القدرة: ((لا يزال غالبية الضحايا تحت الأنقاض)).
وقال عمر الدرعاوي الموظف الإداري في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إن مستشفى شهداء الأقصى استقبل ليل الجمعة 32 جثة بعد الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة.
الضغط الأمريكي
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتجنب مزيد من عمليات التهجير الجماعي وقتل المدنيين، وهي الرسالة التي أكدتها نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال زيارة للمنطقة. وقالت أيضًا إن الولايات المتحدة لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين خارج غزة أو الضفة الغربية المحتلة، أو إعادة رسم حدود غزة.
لكن من غير الواضح إلى أي مدى ترغب إدارة بايدن أو قادرة على الذهاب في الضغط على إسرائيل لكبح جماح الهجوم، حتى في الوقت الذي يواجه فيه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة من حلفائه في الكونجرس.
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم الثابت لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، الذي أودى بأكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك الذخائر وغيرها من المساعدات لإسرائيل.
ورفضت إسرائيل الاقتراحات الأمريكية بتسليم السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب إلى السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا كجزء من الجهود المتجددة لحل الصراع الشامل من خلال إقامة دولة

أعمال العنف
وفي سياق آخر، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل -القائمة بالاحتلال- إلى احترام القانون الدولي، مؤكداً الخوض في التحقيقات بشكل عاجل في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال في رسالة له، بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة: ((في غزة، لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو لإجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير، تخيلوا مدى الألم)).
وتابع: ((كنت شديد الوضوح عندما قلت إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقاً)).
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رسالته، أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع.
وتجري المحكمة تحقيقاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اعتقال قوات الاحتلال لـ28 من الكوادر الطبية أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب مدينة غزة.
وشهد قطاع غزة أكثر من 400 غارة جوية إسرائيلية استهدفت منازل سكنية خلال يوم واحد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

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