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الأربعاء .. ((مباشر القابضة)) تطلق منصة تسويقية لصناديق الاستثمار المصرية

12/4/2023 11:15:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة مباشر كابيتال القابضة مصر، إطلاق منصة جديدة تشمل مجموعة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكن من الوصول للبيانات التى تخص صناديق الاستثمار المصرية، والبيانات والأخبار والتقارير والتواريخ المهمة ومواعيد انعقاد مجالس الإدارة.

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال القابضة، إن هذه ليست الخطوة الأولى للمجموعة فى مجال الصناديق، حيث أطلقت الشركة أول منصة فى مصر لتسويق الصناديق عبر الإنترنت خلال عام 2020، وكذلك تعمل على تعزيز عمليات تسويق صناديق الاستثمار بشكل مستمر.

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أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المنصة الجديدة سيتم إطلاقها غدًا الأربعاء، خلال حملة دعائية تستهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، وكذلك زيادة الوعى بالآليات الاستثمارية المختلفة.

وتستهدف شركة مباشر كابيتال، إطلاق صندوق جديد قبل نهاية العام الجارى، فى إطار خطتها للتوسع فى السوق المصرية، وتعزيز قاعدة الصناديق تحت الإدارة لتضيف 9 صناديق جديدة.

ذكر رشاد فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن الشركة تختار حاليًا نوع الصندوق الاستثمارى الذى سيكون إما موجهًا للاستثمار بالأسهم المصرية، أو دولارى موجه للاستثمار بالسندات المقومة باليورو، على أن يتم قيد كلاهما لدى مصرف البحرين بعد تدشينه رسميًا، بهدف جذب سيولة أجنبية على تلك الصناديق والوصول لعدد أكبر من المستثمرين.

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