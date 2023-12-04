الأربعاء .. ((مباشر القابضة)) تطلق منصة تسويقية لصناديق الاستثمار المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة مباشر كابيتال القابضة مصر، إطلاق منصة جديدة تشمل مجموعة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكن من الوصول للبيانات التى تخص صناديق الاستثمار المصرية، والبيانات والأخبار والتقارير والتواريخ المهمة ومواعيد انعقاد مجالس الإدارة.
قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال القابضة، إن هذه ليست الخطوة الأولى للمجموعة فى مجال الصناديق، حيث أطلقت الشركة أول منصة فى مصر لتسويق الصناديق عبر الإنترنت خلال عام 2020، وكذلك تعمل على تعزيز عمليات تسويق صناديق الاستثمار بشكل مستمر.
موضوعات متعلقة
((فرتيكا)) تبدأ إجراءات تصفية ((فرتيكام للبرمجيات)) ((ڤاليو)) تبرم شراكة مع ((جلاكسو سميثكلاين)) لتسهيل تمويل الخدمات الصحية 20 ديسمبر.. نهاية حق توزيع أسهم زيادة رأسمال“مصر للفنادق”
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المنصة الجديدة سيتم إطلاقها غدًا الأربعاء، خلال حملة دعائية تستهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، وكذلك زيادة الوعى بالآليات الاستثمارية المختلفة.
وتستهدف شركة مباشر كابيتال، إطلاق صندوق جديد قبل نهاية العام الجارى، فى إطار خطتها للتوسع فى السوق المصرية، وتعزيز قاعدة الصناديق تحت الإدارة لتضيف 9 صناديق جديدة.
ذكر رشاد فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن الشركة تختار حاليًا نوع الصندوق الاستثمارى الذى سيكون إما موجهًا للاستثمار بالأسهم المصرية، أو دولارى موجه للاستثمار بالسندات المقومة باليورو، على أن يتم قيد كلاهما لدى مصرف البحرين بعد تدشينه رسميًا، بهدف جذب سيولة أجنبية على تلك الصناديق والوصول لعدد أكبر من المستثمرين.
MENAFN04122023000202011048ID1107535686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.