%29.2 تراجعًا فى صافى دخل أباتشى الأمريكية بمصر أول 9 أشهر من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع صافى دخل شركة أباتشى الأمريكية من مصر إلى 1.394 مليار دولار مقابل 1.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وانخفض صافى دخل الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالى إلى 510 ملايين دولار مقابل 573 ملايين دولار.
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وكشفت الشركة أن التوزيعات لحصص الأقلية، وتحديدًا شركة“سينوبك” التى تمتلك نحو 30% من مشروعات الشركة فى مصر، بلغت 154 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار.
وقالت الشركة إن إجمالى أصولها بنهاية سبتمبر الماضى بلغ 3.5 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار.
أوضحت أن أصولها تشمل 18 حفارًا، وأنها قامت بحفر 64 بئرا من إجمالى 90 بئرًا ومن المخطط أن تصل إلى 70 بئرًا بمناطق الإنتاج الرئيسية كما كان مخططًا، وأنها حفرت 26 بئرًا تنمويًا.
وبلغ متوسط إنتاج الشركة نحو 138.5 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، منها 64% نفط و36% غاز.
وبلغ إنتاج الشركة من النفط 144.5 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثالث و142 ألف برميل خلال أول 9 أشهر، مقابل 133.6 و136.5 ألف برميل على التوالى.
فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعى إلى 472.6 مليون قدم مكعب خلال الربع الثالث مقابل متوسط 510.3 مليون قدم خلال الربع نفسه من 2022.
وخلال أول 9 أشهر من 2023 تراجع الإنتاج إلى 511.4 مليون قدم مقابل 554.3 مليون قدم.
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