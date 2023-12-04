%29.2 تراجعًا فى صافى دخل أباتشى الأمريكية بمصر أول 9 أشهر من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع صافى دخل شركة أباتشى الأمريكية من مصر إلى 1.394 مليار دولار مقابل 1.97 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وانخفض صافى دخل الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالى إلى 510 ملايين دولار مقابل 573 ملايين دولار.

موضوعاتالملا: توقيع اتفاقية مع“وكالة التجارة الأمريكية” لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول “الملا” يؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال لمصادر نظيفة القابضة للكهرباء تستهدف تركيب 20 ألف عداد ذكى بالبحيرة

وكشفت الشركة أن التوزيعات لحصص الأقلية، وتحديدًا شركة“سينوبك” التى تمتلك نحو 30% من مشروعات الشركة فى مصر، بلغت 154 مليون دولار مقابل 237 مليون دولار.

وقالت الشركة إن إجمالى أصولها بنهاية سبتمبر الماضى بلغ 3.5 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار.

أوضحت أن أصولها تشمل 18 حفارًا، وأنها قامت بحفر 64 بئرا من إجمالى 90 بئرًا ومن المخطط أن تصل إلى 70 بئرًا بمناطق الإنتاج الرئيسية كما كان مخططًا، وأنها حفرت 26 بئرًا تنمويًا.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة نحو 138.5 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، منها 64% نفط و36% غاز.

وبلغ إنتاج الشركة من النفط 144.5 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثالث و142 ألف برميل خلال أول 9 أشهر، مقابل 133.6 و136.5 ألف برميل على التوالى.

فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعى إلى 472.6 مليون قدم مكعب خلال الربع الثالث مقابل متوسط 510.3 مليون قدم خلال الربع نفسه من 2022.

وخلال أول 9 أشهر من 2023 تراجع الإنتاج إلى 511.4 مليون قدم مقابل 554.3 مليون قدم.