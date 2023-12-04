مناقصة لتنفيذ الإشارات والاتصالات بمشروع لوجستيات التجارة القاهرة - الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرح مناقصة للإشراف وتنفيذ مشروع لتحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال المسار بطول 465 كم فى مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وسيتم تمويل المكون الأجنبى للعقد من البنك الدولى بقيمة 400 مليون دولار قرضا تم الموافقة عليه سبتمبر الماضى من رئيس الجمهورية.

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وقالت مصادر لـ”البورصة” إن آخر موعد لاستلام العروض 15 فبراير المقبل، وتشمل المناقصة بند لخدمات الصيانة لمدة 5 سنوات لنظام الإشارات والاتصالات.

والمناقصة غير قابلة للتجزئة وسيتم تنفيذ المشروعات على الخطوط الثلاثة بالتوازى بجانب أن جميع الأعمال المدنية والصناعية فى الخطين 1 و2 قيد التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى وبلغت نسبة التنفيذ بهما نحو 60% حتى الآن.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة النقل تنفيذ المشروع بنهاية الربع الأول من العام المقبل بعد إسناد المشروع للشركة أو التحالف المنفذ خاصة أن وزارة النقل وجهت بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات بنهاية 2025 وفقا للجداول الزمنية الجديدة التى خططت الوزارة الانتهاء منها بالمدة المذكورة سلفا.

وأوضحت المصادر أن الهيئة لا تعتزم مد فترة التقديم لهذه المناقصة خاصة أن هناك مدة كافية وكبيرة للتقديم ودراسة موقف المشاركة من عدمه من جانب الشركات مؤكدا على أن المشروع له أهمية كبرى على صعيد تعزيز التجارة اللوجيستية

ويتضمن المشروع 3 خطوط للسكة الحديد، الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بنى سلامة“على خط المناشى” بطول 68 كم بالاضافه الى تجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات، وتجديدات السكك بطول 67 كم من خط المرازيق/ الواحات.

أما الخط الثانى فيشمل تطوير خط بشتيل/ ايتاى البارود بطول 117 كم يضم إزدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل /الاتحاد بطول 90 كم بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد السكة لخط الاتحاد/ ايتاى البارود“مفرد” بطول 27 كم.

فيما يشمل الخط الثالث تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد/ التفرع“محطة النهضة” بطول 96 كم.

يساهم المشروع فى تعظيم عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذى يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف، كما يستهدف المشروع تخفيف الضغط عن شبكة النقل البرى.