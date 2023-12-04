%151.6 نموًا بحصيلة ضرائب قناة السويس خلال يوليو-سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الحصيلة الضريبية على دخل هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 151.6%، لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى السابق بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضرائب دخلية من هيئة قناة السويس بنحو 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 162% عن موازنة العام المالى السابق.

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وبذلك تصل نسبة ضرائب الدخل على هيئة قناة السويس 41% من إجمالى قيمة الضرائب الدخلية على الهيئات الاقتصادية، والتى تبلغ 174 مليار جنيه بحسب موازنة العام المالى الحالى.

ومن المتوقع أن تحقق هيئة قناة السويس فائض بنحو 50.8 مليار جنيه العام المالى الحالى لتصل نسبة ما يؤول إلى الخزانة العامة 77% من إجمالى فوائض الهيئات الاقتصادية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فى وقت سابق، إن إيرادات القناة سجلت 9.4 مليار دولار فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2023، مقارنة مع 7 مليارات فى السنة المالية السابقة.

وكشف أنه بنهاية يونيو وصل حجم صندوق هيئة قناة السويس إلى 100 مليار جنيه بعد عامين فقط من إنشائه.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.

وذكر التقرير أن إجمالى الحصيلة الضريبية على أرباح الشركات بلغت 53.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بمعدل نمو 49% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

وتهدف وزارة المالية لتحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بنحو 174.7 مليار جنيه.