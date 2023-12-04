%151.6 نموًا بحصيلة ضرائب قناة السويس خلال يوليو-سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الحصيلة الضريبية على دخل هيئة قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 151.6%، لتسجل 21.4 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى السابق بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضرائب دخلية من هيئة قناة السويس بنحو 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 162% عن موازنة العام المالى السابق.
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وبذلك تصل نسبة ضرائب الدخل على هيئة قناة السويس 41% من إجمالى قيمة الضرائب الدخلية على الهيئات الاقتصادية، والتى تبلغ 174 مليار جنيه بحسب موازنة العام المالى الحالى.
ومن المتوقع أن تحقق هيئة قناة السويس فائض بنحو 50.8 مليار جنيه العام المالى الحالى لتصل نسبة ما يؤول إلى الخزانة العامة 77% من إجمالى فوائض الهيئات الاقتصادية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فى وقت سابق، إن إيرادات القناة سجلت 9.4 مليار دولار فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2023، مقارنة مع 7 مليارات فى السنة المالية السابقة.
وكشف أنه بنهاية يونيو وصل حجم صندوق هيئة قناة السويس إلى 100 مليار جنيه بعد عامين فقط من إنشائه.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
وذكر التقرير أن إجمالى الحصيلة الضريبية على أرباح الشركات بلغت 53.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بمعدل نمو 49% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وتهدف وزارة المالية لتحصيل ضرائب دخلية من الهيئات الاقتصادية بنحو 174.7 مليار جنيه.
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